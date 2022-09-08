Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!













DGS Yerleştirme Başvurusu Nereden Yapılıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları açıklandı. 24 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında alınan 2022-DGS’nin yerleştirme işlemleri tamamlanarak adaylara açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı’na giren adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden erişebilecek.Herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerinin ise 9-14 Eylül tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet sistemi üzerinden sunduğu Üniversite E-kayıt uygulaması üzerinden, 8 Eylül- 12 Eylül tarihleri arasında saat 23.59’a kadar elektronik ortamda kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek. E-kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştikleri üniversitelerin istediği belgeleri, belirlenen tarihlerde elden teslim etmeleri gerekiyor.