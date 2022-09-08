Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları açıklandı. 24 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında alınan 2022-DGS’nin yerleştirme işlemleri tamamlanarak adaylara açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı’na giren adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden erişebilecek.
EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 03:55
Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Meslek Yüksekokullar ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olan öğrencilerin Lisans öğrenimi için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, DGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte Dikey Geçiş Sınavına dair detaylar…
EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 03:55
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