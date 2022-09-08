EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 03:55

Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Meslek Yüksekokullar ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olan öğrencilerin Lisans öğrenimi için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, DGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte Dikey Geçiş Sınavına dair detaylar…

EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 03:55
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Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları açıklandı. 24 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında alınan 2022-DGS’nin yerleştirme işlemleri tamamlanarak adaylara açıklandı.

Dikey Geçiş Sınavı’na giren adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden erişebilecek.



DGS

DGS Yerleştirme Başvurusu Nereden Yapılıyor?

Herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerinin ise 9-14 Eylül tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet sistemi üzerinden sunduğu Üniversite E-kayıt uygulaması üzerinden, 8 Eylül- 12 Eylül tarihleri arasında saat 23.59’a kadar elektronik ortamda kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştikleri üniversitelerin istediği belgeleri, belirlenen tarihlerde elden teslim etmeleri gerekiyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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