Merakla beklenen iPhone 15 Pro modelinin renkleri belli oldu! Resmen görsel şölen

Bir önceki eylül ayında Apple tarafından güncel iPhone 14 serisi vatandaşa sunulmuştu. İlk kez sunulan Plus modelinin yüksek kamera özelliği ve hap görünümlü çentik tasarımı beğeni topladı. İlerleyen aylarda ise iPhone 15 serisi vatandaşla buluşturulacak. Bugünlerde bile bağlantı noktası ve tasarımı hakkında söylemler dolaşmakta. iPhone 15 Pro'nun rengi de ortaya çıktı. Apple, her sene Pro model telefonları için farklı renkler üretiyor. Zaman zaman gümüş ile altın rengi karışımında, zaman zaman petrol yeşiline benzeyen renkler vatandaşa sunulmakta.Bu sene de iPhone'larda dikkat çekici özellikler mevcut. iPhone 15 Pro modellerinin hepsinde USB Type-C bağlantı noktasına geçildiği konuşuluyor. Bununla birlikte Pro Max yerine ya da daha üstünde yer alacak, kamera tarafında çok daha fazla seçenek bulunduran Ultra modeller olduğu da duyumlar arasında. Bu nedenle güncelleme ve yeni modellere yönelik dikkat çekici bir renk gerekmekte. Bu renklere ise çoktan karar verildi. Renk konusunda öncelikle #410D0D kodlu yeterince koyu bir kırmızı ilgililere sunulmakta. Bununla birlikte söz konusu model (PRODUCT)RED dahilinde de olabilir fakat genele baktığımızda düz modellerin buna yönelik olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında geriye kalan modellerde de birtakım güncellemeler söz konusu.iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin açık mavi ve pembe olmak üzere 2 güncel prototiplerinin olacağı konuşuluyor. Bu renklerin kodları ise #CE3B6C ve #0DB1E2.