Christian Pulisic'in vuruşuyla ABD İran'ı geçti. Uzun zamandır iki ülkenin karşı karşıya geleceği maç merak konusuydu. İran'da yaşanmış olan protestolar arasında protestolara desteğini açıklayarak önemli bir krizin eşiğinde olan İran Milli takımı ile aslında çok uzun zamandır politik bazı gerginliklerin yaşandığı ABD arasındaki maç pek çok futbolseverin merakla beklediği bir mücadeleydi.
SPOR
30 Kasım 2022 - 10:06
Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı
Christian Pulisic'in vuruşuyla ABD İran'ı 1-0'la geçti.
SPOR
30 Kasım 2022 - 10:06
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