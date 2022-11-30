Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı













Siyasi baskılara rağmen mücadele ettiler

Christian Pulisic'in vuruşuyla ABD İran'ı geçti. Uzun zamandır iki ülkenin karşı karşıya geleceği maç merak konusuydu. İran'da yaşanmış olan protestolar arasında protestolara desteğini açıklayarak önemli bir krizin eşiğinde olan İran Milli takımı ile aslında çok uzun zamandır politik bazı gerginliklerin yaşandığı ABD arasındaki maç pek çok futbolseverin merakla beklediği bir mücadeleydi.Nadiren bir takım böylesine olağanüstü dış baskılarla karşı karşıya kalarak Dünya Kupası'na katılıyordu ve bu mücadeleyi kazanmak için iddialıydı. Diğer tarafta ise Dünya Kupalarının grup sonrası aşamasına kalmasıyla tanınan takımı ABD vardı. Maçı ABD'nin Chelsea'li yıldızı Pulisic'in 38.dakikada attığı golle ABD kazanmayı başardı. Karşılıklı ataklarla geçen maçta İran ikinci yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince maç tek golle tamamlanmış oldu.