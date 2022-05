Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından merakla beklenen Nisan ayı Enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 oranında ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 oranında bir artış gerçekleşti.Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşirken 2021 yılının nisan ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdiAna harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış gerçekleşti.Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 artış gösterdi.Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 112,08 arttıSanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,50 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,40 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 7,35 arttıSanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,77, imalatta yüzde 7,35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,99 ve su temininde yüzde 14,95 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,45, enerjide yüzde 8,38 ve sermaye malında yüzde 3,35 artış olarak gerçekleşti.Yıllık en düşük artış; yüzde 42,08 ile giyim eşyası, yüzde 42,09 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 60,13 ile deri ve ilgili ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 249,55, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 247,50, ham petrol ve doğal gaz yüzde 243,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdiAylık en düşük artış; yüzde 0,41 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,60 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,34 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit yüzde 25,40, ham petrol ve doğal gaz yüzde 23,32, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 14,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.