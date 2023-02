Merakla beklenen Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra Türkiye satış fiyatı

TÜRKİYE'DE GALAXY S23, S23 VE S23 ULTRA'NIN FİYATI!







SAMSUNG GALAXY S23 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SAMSUNG GALAXY S23 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung, bu akşam düzenlenen Unpacked 2023 etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını sundu. Bu cihazların tüm özelliklerini ve inceleme videolarını sizlerle paylaştık. Resmi fiyatlar da etkinliğin ardından açıklandı. İşte Türkiye'de Galaxy S23, S23 ve S23 Ultra'nın fiyatı ...Paketlenmemiş 2023 etkinliği şu anda devam ediyor, Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 ve Galaxy S23 Ultra modelleri ortaya çıktı. Samsung Türkiye ayrıca web sitesindeki cihazların resmi fiyatlarının ne kadar olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar ...Galaxy S23, Galaxy S23 ve Galaxy S23 Samsung Türkiye yayınlanan fiyatlar aşağıdaki gibidir: • Samsung Galaxy S23 128 GB: 24 bin 999 Türk Lirası • Samsung Galaxy S23 256 GB: 25 bin 999 Türk Lirası • Samsung Galaxy S23+ 256 GB: 32 bin 999 Türk Lirası • Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB : 40 bin 999 Türk Lirası • Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB : 43 bin 999 Türk Lirası • Samsung Galaxy S23 Ultra 1 TB : 48 bin 999 Türk Lirası Cihazların özelliklerini aşağıda yer alan tablolarda görebilirsiniz:İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm + Adreno 740 GPU Depolama ve RAM: 256 GB depolama UFS 4 / 8 GB RAM LPDDR5X Ekran: 6.1 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 1080×2340 piksel çözünürlük, HDR10+, 120 Hz değişken yenileme hızı, yapay zeka destekli mavi ışık kontrolü, Gorilla Glass Victus 2, 1750 nit parlaklık Diğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-Pen Arka Kamera: 50 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel f/1.8 telefoto 3x optik zoom+ 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera Video Çekimi: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekim Ön Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 Batarya ve Şarj: 3.900 mAh batarya – 45W PD3 kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliği Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Type-C İşletim Sistemi: One UI 5.1 ile Android 13İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm + Adreno 740 GPU Depolama ve RAM: 256 GB depolama UFS 4 / 8 GB RAM LPDDR5X Ekran: 6.6 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 1080×2340 piksel çözünürlük, HDR10+, 120 Hz değişken yenileme hızı, yapay zeka destekli mavi ışık kontrolü, Gorilla Glass Victus 2, 1750 nit parlaklık Diğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-Pen Arka Kamera: 50 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel f/1.8 telefoto 3x optik zoom+ 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera Video Çekimi: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekim Ön Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 Batarya ve Şarj: 4.700 mAh batarya – 45W PD3 kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliği Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Type-C İşletim Sistemi: One UI 5.1 ile Android 13İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 GPU/Grafik birimi Adreno 740 Depolama 256 GB/512 GB/1 TB (UFS 4) Bellek 8 GB/12 GB RAM (LPDDR5X) Ekran boyutu: -6.8 inç Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X, Ekran çözünürlüğü: -1440×3088 piksel çözünürlük, Ekran yenileme hızı: -120 Hz değişken yenileme/240 Hz dokunmatik örnekleme hızı Ekran parlaklığı: -1750 nit Diğer: -HDR10+, Gorilla Glass Victus 2 Arka kamera: -200 Megapiksel f/1.7 ana kamera-12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı -10 Megapiksel periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma f/2.4 -10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik yakınlaştırma f/4.9 Video (Arka kamera): -8K@30fps, -4K@30/60fps, -1080p@30/60/240fps, -720p@960fps,-HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekim Ön kamera: 12 Megapiksel f/2.2, Batarya ve hızlı şarj: -5.000 mAh, -45W kablolu-15W kablosuz şarj-Ters kablosuz şarj desteği Kablosuz bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Diğer: -IP68, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-Pen İşletim Sistemi: One UI 5.1 ile Android 13