Merakla beklenen seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek bir tarih verdi!







Türkiye'nin Deprem Fırtınası







Muhalefete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Bölgesinde 21.244 Konut İnşa Edileceğini Açıkladı

Yatay Mimari ve Yaşam Alanlarına Odaklanma

Mali Destek ve Borç Silme

Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda halka hitap etti ve 14 Mayıs seçim tarihinin değişmeyeceğini teyit etti. Bu karar, yakın zamanda Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve seçim tarihinin ertelenebileceği endişesine yol açan iki yıkıcı depremin ardından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta milletin gereğini yapacağını ifade ederek bu konudaki tartışmalara son noktayı koydu.Türkiye son yıllarda deprem, toprak kayması, yangın ve kuraklık gibi birçok doğal afet yaşandı. Ülkenin altyapısı son 20 yılda önemli ölçüde iyileştirildi, ancak depremler önlenemez. Bizim görevimiz, uygun altyapı, yol ve okullarla güvenli yerler inşa ederek bunlara hazırlanmak. Türkiye geçmişte Van, Kütahya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Marmara, Van ve Elazığ depremleri de dahil olmak üzere yüzlerce doğal afetle karşı karşıya kaldı. Son olarak 6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen deprem, yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda 14 milyon kişiyi etkiledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin son günlerdeki suçlamalarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, milletin 14 Mayıs'ta gereğini yapacağını ifade etti. Muhalefet, hükümeti yargıyı yönlendirmekle suçlamış, Cumhurbaşkanı ise bunu şiddetle reddetmişti. Cumhurbaşkanı ayrıca muhalefeti deprem sırasında hiçbir yardımda bulunmamakla eleştirerek onları "sirk göstericileri" ve "felaket tellalları" olarak nitelendirdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde 21.244 konut inşa edileceğini açıkladı. Bu girişim, hükümetin etkilenen bölgeleri yeniden canlandırma ve valilik ve kaymakamlıklara başvuran yaklaşık 1,6 milyon vatandaşa barınma sağlamak için.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yerleşim yerlerinin tasarlanmasında bölge kültürüne uygun yatay mimariden artık taviz verilmeyeceğini belirtti. Zemini uygun yerlerde sağlam binalar inşa edilecek, yaşam alanları altyapı, okul ve spor alanlarıyla tamamlanacak. Tarihi ve kültürel varlıkların korunması için de ayrı bir çalışma yürütülecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenenlere destek olmak için hükümetin yaklaşık 1 milyon vatandaşa 10.000 TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, deprem bölgesindeki yıkılmış, yıkılacak ve hasarlı binaların geriye dönük tüm borçları silinecek. Hükümet ayrıca depremden sonra şehirlerin hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olmak için bir "Afet Yeniden Yapılandırma Fonu" kuracak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet öncesi hazırlık ve afet sonrası maliyetlerin insan merkezli bir şekilde yürütülmesine odaklanacak yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu amaçla hükümet, Türkiye için bir ulusal risk kalkanı oluşturmayı ve şehirleri dirençli hale getirmeyi planlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında bu konu ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin başta İstanbul olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm projelerinden de bahsetti. Bu projeleri birkaç yıl içinde bitirme sözü verdi ve depremin kimsenin keyfini beklemediğini vurguladı.