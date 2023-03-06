TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ve zamanla yarıştıklarını belirtti. Bulut, konuşmasını Gaziantep'te gerçekleştirdi.
EKONOMİ
06 Mart 2023 - 15:26
Merakla beklenen tarih açıklandı! TOKİ 200.000 yeni konutu o tarihte yapacak! İşte şartlar
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yaptığı açıklamada, bugüne kadar 39 ihale ile 21 bin konut inşa edeceklerini belirterek, mayıs ayına kadar 200 bin konutun ihalesini gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca, işyeri inşaatlarının da devam ettiğini belirten Bulut, yüksek fiyatlı ihalelerin iptal edildiğini vurguladı.
EKONOMİ
06 Mart 2023 - 15:26