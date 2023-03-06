Merakla beklenen tarih açıklandı! TOKİ 200.000 yeni konutu o tarihte yapacak! İşte şartlar







TOKİ BAŞKANI YENİ YAPILACAK EVLER İÇİN TARİH VERDİ! 200 BİN YENİ KONUT GELİYOR







FAY HATLARINA EN AZ 500 METRE MESAFEDE

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ve zamanla yarıştıklarını belirtti. Bulut, konuşmasını Gaziantep'te gerçekleştirdi.TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Sabah gazetesine verdiği röportajda Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda, 27 000 konutun ihalesini hafta sonuna kadar gerçekleştireceklerini ve şu ana kadar 21 000 konut için 39 ihale yaptıklarını ifade eden Bulut, bu hafta pazartesi-salı günleri de 10 ihale daha yapacaklarını açıkladı. Mart sonuna kadar 56 ya da 57 bin konutun temelini atmış olacaklarını söyleyen Bulut, Mayıs ayına kadar ise toplamda 200 bin konutun ihalesini yapacaklarını belirtti.TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut yapımına rezerv alanlarından başladıklarını ve bu alanlarda jeofizik, jeolojik ve mikro bölgeleme çalışmaları yapıldığını söyledi. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atıldığını belirten Bulut, bir kısmı önceden hazır olan rezerv alanların kullanıldığını ifade etti.