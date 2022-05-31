SPOR
31 Mayıs 2022 - 18:13

Merakla beklenen Teknik direktör İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un bu gece yarısı İstanbul'da olması bekleniyor.

SPOR
31 Mayıs 2022 - 18:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Merakla beklenen Teknik direktör İstanbul'a geliyor
Sezonun tamamlanmasıyla hızla çalışmalara başlayan Fenerbahçe kulübü yeni teknik adamları için görüşmelere başlamışlardı. İsmail Kartal dönemi sona eren Fenerbahçe'de arayışlar uzun sürerken şampiyonluk için  güçlü olmak adına planlamayı daha sıkı tututyor.

Kulüp uzun arayışlar sonrasında Ali Koç şansını Jorge Jesus'tan yana kullanmayı seçti. Merakla beklenen Portekiz asıllı teknik adam Jesus'un ne zaman İstanbul’a geleceği ise merak konusuydu 
Takımın toplanmasına oldukça katkısı bulunan İsmail Kartal'ı destekleyen taraftarlar dahil olmak üzere Fenerbahçeliler Jesus'un gelişine odaklanmış bir şekilde merakla ünlü teknik direktörün ne zaman geleceğini bekliyor.
Öte yandan Fenerbahçe 'nin görüşme halinde olduğu ,büyük olasılıkla anlaşacağı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geliş saati ise belli oldu. Gelen haberlere göre ünlü teknik adamın bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor.


 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Şampiyon Trabzonspor Devler Ligi için hazırlıklara başladı
Şampiyon Trabzonspor Devler Ligi için hazırlıklara başladı
Beşiktaş'ta yeniden başkanlık seçimi! Ahmet Nur Çebi yeniden başkan
Beşiktaş'ta yeniden başkanlık seçimi! Ahmet Nur Çebi yeniden başkan
Son Haberler
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı
Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı
Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı
Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı
TEM otoyolunda kaza! Büyük bir felaketten dönüldü
TEM otoyolunda kaza! Büyük bir felaketten dönüldü
Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler
Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler
Kocaeli'de helikopter kazası ihbarı asılsız çıktı
Kocaeli'de helikopter kazası ihbarı asılsız çıktı
İngiltere'de panik! Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor
İngiltere'de panik! Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor
Türkiye’nin ilk Covid-19 yoğun bakımı kapatıldı
Türkiye’nin ilk Covid-19 yoğun bakımı kapatıldı
Bakan Nurettin Nebati 'den büyüme ve enflasyon hakkında açıklama
Bakan Nurettin Nebati 'den büyüme ve enflasyon hakkında açıklama
İzmir Gülüş Estetiği
İzmir Gülüş Estetiği