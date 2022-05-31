Merakla beklenen Teknik direktör İstanbul'a geliyor

Sezonun tamamlanmasıyla hızla çalışmalara başlayan Fenerbahçe kulübü yeni teknik adamları için görüşmelere başlamışlardı. İsmail Kartal dönemi sona eren Fenerbahçe'de arayışlar uzun sürerken şampiyonluk için güçlü olmak adına planlamayı daha sıkı tututyor.
Kulüp uzun arayışlar sonrasında Ali Koç şansını Jorge Jesus'tan yana kullanmayı seçti. Merakla beklenen Portekiz asıllı teknik adam Jesus'un ne zaman İstanbul’a geleceği ise merak konusuydu
Takımın toplanmasına oldukça katkısı bulunan İsmail Kartal'ı destekleyen taraftarlar dahil olmak üzere Fenerbahçeliler Jesus'un gelişine odaklanmış bir şekilde merakla ünlü teknik direktörün ne zaman geleceğini bekliyor.
Öte yandan Fenerbahçe 'nin görüşme halinde olduğu ,büyük olasılıkla anlaşacağı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geliş saati ise belli oldu. Gelen haberlere göre ünlü teknik adamın bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor.
Kulüp uzun arayışlar sonrasında Ali Koç şansını Jorge Jesus'tan yana kullanmayı seçti. Merakla beklenen Portekiz asıllı teknik adam Jesus'un ne zaman İstanbul’a geleceği ise merak konusuydu
Takımın toplanmasına oldukça katkısı bulunan İsmail Kartal'ı destekleyen taraftarlar dahil olmak üzere Fenerbahçeliler Jesus'un gelişine odaklanmış bir şekilde merakla ünlü teknik direktörün ne zaman geleceğini bekliyor.
Öte yandan Fenerbahçe 'nin görüşme halinde olduğu ,büyük olasılıkla anlaşacağı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geliş saati ise belli oldu. Gelen haberlere göre ünlü teknik adamın bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor.