Merakla beklenene PTT personel alım ilanında son dakika! PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? PTT, KPSS şartsız, 55 bin personel alım şartları







PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT BAŞVURU FORMU 2022







PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT personel alım ilanları kamuda çalışmak isteyen binlerce vatandaş tarafından inceleniyor. Posta ve telgraf teşkilatının yayımladığı ilanlarda, PTT memuru alımına ilişkin şartlar ve tarihler belli oldu. PTT çalışanı alım şartları nelerdir? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...PTT personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama olmadı. PTT personel alımı ilanı geldiğinde habere eklenecektir.PTT personel alımıyla ilgilenenler, PTT'nin kendi internet sitesinden iş başvuru formu doldurabilirler. Mülakat sonrasında formu dolduranlar sözlü ve yazılı sınava girebilir ve sınav sonuçlarına göre iş başvuruları kabul edilebilir.PTT çalışanı için uygulanacak şartlar henüz netleşmemekle birlikte genel şartlar şöyle sıralanıyor: a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak. c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak. f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak. h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.PTT yazılı sınavında çıkan konuların neler olduğu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınavında çıkan konu başlıkları; * Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları * Sözel Akıl Yürütme * Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme * Temel Yurttaşlık Bilgisi * Türkiye Coğrafyası * Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular * Ölçme becerisi