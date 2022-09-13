Merakla beklenilen konut fiyatları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Projesi ile ilgili önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konut fiyatlarını açıkladı













Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konutları hakkında detaylı açıklamalara yer verdi. Milyonların gözü kulağı bu açıklamalardaydı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin konut inşaatı temellerinin atılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra Erdoğan, konut fiyatları hakkında da bilgi verdi. Konutların kaç taksitle satışa çıkarılacağını da duyuran Erdoğan, milyonların aklındaki soru işaretlerini giderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği sosyal konut projesine dair açıklamalara yer verdi. Erdoğan’ın açıklamalarında, 500 bin konut 81 ile de yapılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra 250 bin konut için altyapısı tamamlanmış arsa satışları da gerçekleştirilecek. Erdoğan projelere İlk Evim ve İlk İşyerim ismini koyduğunu söyledi. Erdoğan konut projesi hakkında şunlara değindi: -2003-2028 arasında proje gerçekleşecek. -500 bin sosyal konut. -50 bin işyeri… -5 yılda yapılacak konutlarda yaşayacak hane halkı açısından İstanbul’un dörtte birine, Ankara’nın yarısına Kocaeli’nin tamamına eşit olacak. -Bu büyüklükteki proje 900 milyar liralık yatırım anlamına geliyor. Çarpan etkisi ile 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratacak. -Ülkenin tamamında ev ve kira fiyatları düşecek. -2 yılda bitirilecek ve teslim edilecek. -50 bini İstanbul’da 18 bini Ankara’da, 12 bim 500’ü İzmir’de, 10 bini Gaziantep’te, 8 bin 650 Bursa’da, 7 bin 500’ü Konya’da, 4 bin 500’ü Kayseri’de inşa edilecek. -Diğer illerde de nüfus sayısına göre gerçekleşecek. -Şehit, engelli ve emekliye öncelik verilecek. Gençler içinde yüzde 20’ye denk gelen gençlere tahsis edilecek. -Konut maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirimli olacak. Vatandaş toplamda 608 bin liraya 2+1 konuta 2 bin 280 lira taksitle 240 ay taksitle sahip olacak.