﻿Meral Akşener'den Bağımsız Türkiye Partisi'ne ziyaret! Akşener ve Hüseyin Baş buluşmasından görüntüler







HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?







Canlı yayın programında Millet İttifakı saflarında olmak istediğini belirten Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ziyaretçi listesinde yer alan ilk isim İYİ Parti Başkanı Meral Akşener oldu. İYİ Parti ve Türkiye Partisi buluşmasında ortaya çıkan görüntüler haberimizde yer almaktadır1991 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Baş, siyasetçi bir aileden gelmektedir. BTP eski genel başkanı Haydar Baş'ın oğlu olan Hüseyin Baş, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmesi üzerine 2014 yılında siyasete Bağımsız Türkiye Partisi'nin gençlik kollarına katılarak adım attı. 2020 yılında yapılan seçimlerle beraber Hüseyin Baş Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel başkanı olarak kayıtlarda yer aldı.