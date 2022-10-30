Canlı yayın programında Millet İttifakı saflarında olmak istediğini belirten Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ziyaretçi listesinde yer alan ilk isim İYİ Parti Başkanı Meral Akşener oldu. İYİ Parti ve Türkiye Partisi buluşmasında ortaya çıkan görüntüler haberimizde yer almaktadır
SİYASET
30 Ekim 2022 - 12:43
Meral Akşener'den Bağımsız Türkiye Partisi'ne ziyaret! Akşener ve Hüseyin Baş buluşmasından görüntüler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli İttifakı'na katılmak istediğini söyleyen Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret ettiği görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.
SİYASET
30 Ekim 2022 - 12:43
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir