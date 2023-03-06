Meral Akşener'den flaş altılı masa kararı! O şartla kabul etti







Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü









4'lü zirve iddiası

Akşener, kritik zirveye katıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün sürpriz bir şekilde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, Yavaş ve İmamoğlu'na başkan yardımcılığı teklif edilmesiyle sonuçlandı. Teklifin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun teklife sıcak baktığı öğrenildi.Habere göre İyi Parti, altılı masaya geri döndü. Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yaptığı yeni teklif Ankara gündemini hareketlendirmişti. Akşener de Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıya katılma kararı aldı. Kritik toplantı başladı. Hem Mansur Yavaş hem de İmamoğlu bugün Akşener ile bir araya geldi.Gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında dörtlü bir görüşme olabileceğini, üzerlerine inşa edilen formülün bir araya gelme kararı aldırdığını iddia etti. Görüşmenin bir otelde yapılacağı belirtildi.Bu gelişmelerin ardından Millet İttifakı zirvesi Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı ve zirveye İyi Parti lideri Akşener de katıldı.Bugünkü kritik görüşmenin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmayla aday olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu ve partililerin, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak açıklamanın ardından genel merkezde bir araya gelmesi planlanıyor.