Meral Akşener'den istifa açıklaması! 'Ben hazırım' diyerek duyurdu: O isimleri de çağırdı!







AKŞENER'DEN TEPKİLER BÜYÜDÜ







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'SIĞINMACILAR' ÇAĞRISI: İKTİDARI DERHAL DAVET EDİYORUM

TBMM grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Devleti yönetemediğini kader olarak gizleyemezsin ifadeleri kullanılırken TBMM üzerinden en kısa zamanda görüşmeye davet ederek milletimiz, devletimiz için bu görüşmenin yapılarak sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.Yakın tarihlerin en büyük acısını yaşarken arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde ayak altında dolaşmamak önemli olduğu belirtilirken ilk 72 saatte en büyük ihtiyaç duyulan enkaz altındaki vatandaşların kurtulamadığı söylendi.Akşener, o sabah 5'e çeyrek kala uyandım herhalde Cumhurbaşkanı da o saatlerde uyanmıştır. Erdoğan'ın yerinde olsaydı bütün parti liderlerini en geç 8'te bir araya getirirdim ifadelerini kullanan Akşener, bütün imkanlar yan yana gelerek büyük afetlerde birlik olunması gerektiğinin altı çizildi.Depremle beraber sadece betonun çürüklüğünden ziyada ahlakında çürüdüğüne vurgu yapan Akşener, imar affının çözüm olmadığını söyledi. Ormanlar yanarken yangın uçağı olmuyor depremde arama kurtarma ekipleri yetersiz kalıyor. AKP iktidarı üzerinden kimse sorumluluk almayıp hesap vermiyor. Allah'ın bir kulu bile istifa etmiyor sözleri kullanıldı.Sığınmacı sorununa değinen Akşener, bu problemin en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini ülkelerine herkeisn geri dönmesiyle diplomatik görüşmelerin derhal başlatılması gerektiğini ifade etti. Meclis üzerinden en kısa sürede Erdoğan'ı görüşmeye çağıran Akşener, milletimiz, devletimizi için bu sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.