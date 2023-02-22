Meral Akşener'den istifa açıklaması! 'Ben hazırım' diyerek duyurdu: O isimleri de çağırdı!

TBMM grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Devleti yönetemediğini kader olarak gizleyemezsin ifadeleri kullanılırken TBMM üzerinden en kısa zamanda görüşmeye davet ederek milletimiz, devletimiz için bu görüşmenin yapılarak sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
AKŞENER'DEN TEPKİLER BÜYÜDÜYakın tarihlerin en büyük acısını yaşarken arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde ayak altında dolaşmamak önemli olduğu belirtilirken ilk 72 saatte en büyük ihtiyaç duyulan enkaz altındaki vatandaşların kurtulamadığı söylendi.
Akşener, o sabah 5'e çeyrek kala uyandım herhalde Cumhurbaşkanı da o saatlerde uyanmıştır. Erdoğan'ın yerinde olsaydı bütün parti liderlerini en geç 8'te bir araya getirirdim ifadelerini kullanan Akşener, bütün imkanlar yan yana gelerek büyük afetlerde birlik olunması gerektiğinin altı çizildi.