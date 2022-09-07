SİYASET
07 Eylül 2022 - 18:06

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor! Akşener'in bu seferki durağı Şişli ve Beyoğlu esnafı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Meral Akşener’in bu seferki durağı ise Şişli ve Beyoğlu’ndaki esnaflar oldu. İşte Meral Akşener’in esnaf ziyareti…

SİYASET
07 Eylül 2022 - 18:06
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Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor! Akşener'in bu seferki durağı Şişli ve Beyoğlu esnafı oldu


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Şişli’ye bağlı Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi’ne parti otobüsüyle geldi. Cadde üzerindeki esnafları tek tek ziyaret eden Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Pek çok iş yerine girerek sohbet eden Akşener, buranın ardından Beyoğlu’ndaki Müverrih Ali Caddesi’ne geçti. İYİ Parti ilçe teşkilatı parti otobüsünün önünde davul zurna ile yürüyüş yaptı. Akşener, Beyoğlu esnafının da çoğunluğuyla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Akşener, Fatih’e geçti. 

Meral Akşener



EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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