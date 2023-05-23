GÜNDEM
23 Mayıs 2023 - 10:48

Meral Akşener'i hakaret etmekle suçlayan HÜDA PAR soluğu savcılıkta aldı!

AKP listesi üzerinden meclise giren HÜDAPAR'ın İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener'e yönelik suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

GÜNDEM
23 Mayıs 2023 - 10:48
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Meral Akşener'i hakaret etmekle suçlayan HÜDA PAR soluğu savcılıkta aldı!


Hizbullah'la organik bağları nedeniyle siyasi gündeme giren ve AKP'nin listesiyle meclise milletvekili sokan HÜDA PAR, İYİ partisi lideri Meral Akşener ile ilgili suç duyurusu başvurusu yaptı.

HÜDA PAR'ın İnsan Hakları ve Hukuk Kürsüsü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



Meral Akşener'i hakaret etmekle suçlayan HÜDA PAR soluğu savcılıkta aldı

"Meral Akşener hakkında, siyasi olgunlukla ve bir siyasetçiye yakışır bir biçimde olması gereken asgari nezaketin ihlal edilerek partimize ahlaki açıdan uygunsuz olmanın ötesinde alçakça hakaretler savurduğu için suç duyurusunda bulunma kararımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. "

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener'i hakaret etmekle suçlayan HÜDA PAR soluğu savcılıkta aldı

Dün katıldığı Habertürk'ün canlı yayınında HÜDA PAR'ın "sahipli kadın" sözüne tepki gösteren Akşener, "Kadının sahiplendirilmesi ne demektir? Dangalak! Gel seni sahiplendirelim" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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