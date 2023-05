Meral Akşener, ikinci tur öncesi konuştu: Kapı zili çalacağız, tek tek ikna edeceğiz!

"KAPI ZİLİ DAHİ ÇALACAĞIZ"

14 Mayıs seçimlerinden bu yana ilk kez millete seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener,ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında çok önemli mesajlar verdi. Mevcut iktidarın değişmemesi durumunda başkanlık sistemi veya Türkiye'nin ucube sisteminin bundan sonra tartışılamaz bir hal alacağını vurgulayan Akşener, bu durumun kesinlikle durdurulması gerektiğini söyledi. Akşener'in açıklamaları şu şekilde:"Hep birlikte çalıştık ve bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. Çünkü kendi sembolümüzle seçime girdik. Sayın Erdoğan 49.52, Kılıçdaroğlu Sayın 44.88 Oyların tamamını aldığınızda katılım oranı yüzde 87.04 oldu. veri, 12 milyon potansiyel oy. Bu 14 Mayıs'tan sonra İYİ Parti olarak özellikle sandıkların güvenliği konusunda ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirdik. Kılıçdaroğlu üzerinde çalışılıyor diye CHP genel merkezinde çalışıyoruz. Bir savunuculuk grubu oluşturuldu. Oy sandıklarının güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan her bir tarafın adı eklendi.Arkadaşlarımız sabah akşam olay yerinde olacak. Kılıçdaroğlu'nun 13.Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar hep birlikte çalışacağız.Bu süreçte Erdoğan'a oy vermiş veya Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş bölgelerde insanlarla görüşeceğim. Bu program yarın başlıyor. Ayrıca aşırı yoksulların evlerini ziyaret eden ülke konseyleri de dahil olmak üzere mikro düzeyde bireysel olarak çalışacağım. Kapı zili bile çalacak. Halk İttifakı Kongre'de olabilir ama önümüzde bir başkanlık seçimi var. Erdoğan kazanırsa bu ülkede artık partili başkanlık sistemi konuşulamaz. Bu yüzden kaçınılmalıdır. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu seçmek önemlidir. Sadece kendimizi değil, arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, arkadaşlarını da Kılıçdaroğlu'na oy vermek için ikna etmelisiniz.Ya Atatürk'ü dün gibi anmayan insanları ya da onu büyük bir coşkuyla onurlandıranları seçeceksiniz. Cumhuriyet değerlerimizden rahatsız olanları ya da "Benim varlığım Türkiye'nin varlığına bir armağandır" diyenleri seçeceksiniz. Vatandaşlığımızı satanları da, vazgeçenleri de siz seçeceksiniz. Ensar gibi ülkeyi dolduran insanları seçeceksiniz ya da en geç iki yıl içinde ülkelerine sığınmacı gönderen insanları seçeceksiniz. İki seçeneğimiz var, taraftar kiralama ölçeğine mi boyun eğeceğiz yoksa insanları zenginleştirecek miyiz? Devam eden büyük yıkımda ülkemizden son halkada mı ayrılacağız yoksa köprüden önce son çıkışı mı seçeceğiz? Zulümden bıkmış millet olarak iftirayla, yalanla, zulümle var olan savunuculara sandıkta cevap vereceğiz. Bizden öncekiler gibi zulme dur diyeceğiz. Zulme boyun eğdireceğiz, yaşasın özgürlük. Adalet diyeceğiz. Kazananlar biz olacağız.Sandık verileri için böyle bir sistem oluşturma aşamasındayız. Örgütlerimiz CHP'de her dakikasını ıslak imzayla atacak. Bir bölgedeki tüm sandıklardan sonuçları toplayıp takip edeceğiz. CHP ile ekranlarımızı paylaşırdık. Aynı şekilde insan unsurunu, bilgi birikimimizi, hukukçularımızı bir araya getireceğiz. İki bin sandığa karşıyız. Protestomuz iki şehirde devam ediyor. Henüz Sinan Ogan ile tanışmadım. Her iki uçtan ses çıkaran sistemlerde sonuç alınmaz. Ama sorarsa başta ben hepimiz Kılıçdaroğlu'na güç veriyoruz. Türk milliyetçiliği... Cumhuriyet tarihçisiyim. dersler verdim. Türk milliyetçiliği, küfredenlerin, bölenlerin milliyetçiliği değildir. Bizi yıllarca gagaladılar "Türk müsün, Müslüman mısın?" konuşmak. Birlikte olamayacakmışız gibi davranıyorlar. Türk milliyetçiliği, genel olarak bu coğrafyada yaşayan herkesi ve her şeyi kucaklayan, saygı duyan bir bilim ve demokrasi hikmetidir.Bize öğretmen okulunda öğrettiler. Yöntem ne kadar güzel olursa olsun iyi olmayan bir hocadan iyi sonuç alınamaz. Yöntemler kötü olsa bile iyi bir öğretmenden iyi sonuçlar gelmez. Şimdi sadece Kılıçdaroğlu'na oy vermek istiyorum. Bize inanılmaz iftira attılar. Buna inanan vatandaşlar olabilir, bunun doğru olmadığını ispat edeceğiz. Protesto olmayacak, sadece çok küçük bir oylamayı birleştirmeye çalışacağız. Onları tek tek ikna edeceğiz.