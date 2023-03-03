SİYASET
03 Mart 2023 - 17:09

Meral Akşener'in adaylık restine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt: 'Merak etmeyin..'

İYİ Genel Başkanı Akşener'in 6'lı masadan çekildiğini açıklamasının ardından herkesin aklını kurcalayan bir soru Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltildi. Kılıçdaroğlu, basına yaptığı açıklamada, tüm taşların yerine oturacağını söyledi.

SİYASET
03 Mart 2023 - 17:09
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Meral Akşener'in adaylık restine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt: 'Merak etmeyin..'
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Türkiye, 14 Mayıs'ta 2023 seçimlerini merakla beklerken İYİ Parti'nin şoke eden kararıyla siyasi gündem sarsıldı. İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına protesto için 6 parti ortak görüşünden ayrıldığını açıkladı. Akşener'in altılı masadan ayrıldığını açıkladıktan sonra CHP lideri Kemal Klııçdaroğlu'na kritik bir soru yöneltildi.

Meral Akşener'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt

"BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına yaptığı açıklamada tüm "Merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" diye konuştu.

Bir gazetecinin kendisine bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Yolumuza devam edeceğiz" yanıtını verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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