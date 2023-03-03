Meral Akşener'in adaylık restine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt: 'Merak etmeyin..'







"BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK"







Türkiye, 14 Mayıs'ta 2023 seçimlerini merakla beklerken İYİ Parti'nin şoke eden kararıyla siyasi gündem sarsıldı. İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına protesto için 6 parti ortak görüşünden ayrıldığını açıkladı. Akşener'in altılı masadan ayrıldığını açıkladıktan sonra CHP lideri Kemal Klııçdaroğlu'na kritik bir soru yöneltildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına yaptığı açıklamada tüm "Merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" diye konuştu. Bir gazetecinin kendisine bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Yolumuza devam edeceğiz" yanıtını verdi.