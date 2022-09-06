SİYASET
06 Eylül 2022 - 13:21

Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP'nin olduğu masada biz olmayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP Bakanlığı" ile ilgili açıklamasına karşılık olarak net yanıt verdi ve 'HDP’nin olduğu masada biz olmayız!' ifadelerini kullandı.

SİYASET
06 Eylül 2022 - 13:21
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Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!


İYİ lideri Meral Akşener, partisinin il başkanları ile Ankara'da bir toplantı yaptı. Yaklaşık olarak 5 saat süren toplantıda her ilin seçime hazırlık durumu ve stratejisi değerlendirildi ve sonraki adımlar tartışıldı.

Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin sözleri de gündeme geldi. Konuşan birçok il başkanı bu sözleri eleştirdi ve HDP ile bir çizgi çizdiklerini söyledi.



Meral Akşener

Merak Akşener'den HDP yanıtı!

İl başkanlarının konuşması sonrasında söz alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP ile aynı masada olamayacaklarını vurgulayarak 'HDP’nin olduğu biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz.' ifadelerini kulanı ve bu hassasiyetlerinin de devam edeceğini söyledi. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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