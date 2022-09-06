Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!













Merak Akşener'den HDP yanıtı!

İYİ lideri Meral Akşener, partisinin il başkanları ile Ankara'da bir toplantı yaptı. Yaklaşık olarak 5 saat süren toplantıda her ilin seçime hazırlık durumu ve stratejisi değerlendirildi ve sonraki adımlar tartışıldı. Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin sözleri de gündeme geldi. Konuşan birçok il başkanı bu sözleri eleştirdi ve HDP ile bir çizgi çizdiklerini söyledi.İl başkanlarının konuşması sonrasında söz alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP ile aynı masada olamayacaklarını vurgulayarak 'HDP’nin olduğu biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz.' ifadelerini kulanı ve bu hassasiyetlerinin de devam edeceğini söyledi.