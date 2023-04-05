Meral Akşener, kürsüden yere avuç avuç yere mermi fırlattı: 'Bizi bu kurşun mu durduracak!'













"SENDE AYŞE ATEŞ'E VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK BASİRET YOK"

"KIM JONG-UN' BENZETMESİ"

"BİZ ŞEHİT OLUP GÖMÜLMEYE HAZIRIZ!"

"KİMİNLE UĞRAŞACAĞIMI ÇOK İYİ BİLİRİM"

"UTANMASAN MERMİYE SALDIRDI DİYE PARTİ BİNAMIZI TUTUKLAYACAKSIN"

KURŞUNLARI AVUÇ AVUÇ FIRLATTI! "BİZİ BU KURŞUN MU DURDURACAK?"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında bir konuşma yaptı. 1990'larda Tarım ve Maliye Bakanı olartak görev yapan ANAP ve CHP eski Milletvekili Lütfullah Kayalar,'ın İYİ Parti saflarına katılması sonrası parti rozetini kendisine teslim eden Akşener, daha sonra gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un olarak söz ederek, "Kim Jong-un'un büyük ruh eşi ile Ulusal İttifak adayı arasında seçim yapacağını" söyledi. Akşener, konuşması sırasında Kongre'ye getirdiği mermileri tek tek eline alarak "Bütün bu engelleri aştıktan sonra artık bize dur mu diyecek?" diyerek bir avuç dolusu mermiyi topladı ve yere fırlattı.İYİ Parti lideri Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:- Önceki hükümetlerin hatalarından ders aldınız. Artık kendi kusurlarınızı göremeyecek kadar kör ve gerçekleri duyamayacak kadar sağırsınız. Ayşe Ateş'e verdiğiniz sözü tutacak öngörüye sahip olmadığınızı görüyorum. Recep'in yapamadığını yapacağız, tutamayacağı sözü tutacağız. Sinan Ateş'in kanı yerde kalmayacak. Katiller cezasını çekecek. Bunu örtbas etmeye çalışanlar da cezalandırılacak. Dünyanın öbür ucuna kaçmak isterlerse, bu alçakları bulacağız. - BTK yeni sosyal medya yönetmeliği yayınladı. Sonuç olarak, sosyal medya platformları artık kişisel verileri yargı mercilerine iletmekle yükümlü olacak. Mahkemede suçluluğu kanıtlanmayan kişilerin tüm kişisel bilgileri talep edilebilir. Sosyal medya deprem sırasında bu hükümetin zayıflığını ortaya koydu. - Ülkede yoksulluk sınırı 9 bin 591 TL'ye, yoksulluk sınırı 31 bin 241 TL'ye ulaştı. 7.500 TL'ye kadar düşen bir emekli maaşını vurmanın gururunu yaşıyorlar.- 14 Mayıs'ta sandık başına gittiğinizde çok önemli bir tercih yapılacak. Kim Jong-un'un büyük sırdaşı ile Milletler Cemiyeti adayı arasında seçim yapmanız gerekecek. Kim Jong-un'un izinden gidenler ile Atatürk'ün liderliğini izleyenler arasında seçim yapacaksınız.- Erdoğan muhalefeti Cudi Gabar'a göndermekle tehdit etti. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Bakın Recep Bey; Cudi bizim için Rize'nin memleketi gibidir. Gabar nasıl Kocaeli'nin eviyse evidir. Biz şehadet ve defin için hazırız.- Ben kiminle muhatap olacağımı çok iyi bileceğim, onunla muhatap olmayacağım. Vay vay, aslan miyavlıyor, küçük fare kükrüyor. Recep Bey merak etmeyin ben kiminle muhatap olduğumu çok iyi biliyorum. Ben hakkını yiyen insanlarla uğraşırım mesela. Devlet televizyonunda terör liderinin mektuplarını okuyan insanlarla muhatap olurum. Ben kesinlikle saray aşıklarıyla ilgilenirim.- Recep bey ile arkadaşları bize kızdılar ve sosyal medyada bize hakaret ettiler. Ne efendim, inşaat bekçisi olan kardeşimiz hırsızların peşine düşüyor. Fotoğrafımda nedense mermiler 20 cm sekiyor. Valilik binamız çok şükür Kabataş'ta değilmiş. İstanbul İl Başkanımız havadadır, gökte değil yerdedir. Ayrıca çekim alanı ile binamız arasında şehir reklam panolarının olduğu devasa bir E-5 otoyolu var. Fizik ve geometri kanunlarına göre bu mümkün değildir. Mermiyi döndürdü olağanüstü bir nişancılıkla binamıza vurdu. Hollywood yapımlarının karşısında taş olacak bu büyük çalışmanın ardından Recep Bey benden bir özür bekliyor. Hassas kalp, acı verici duygular... Hiç utanma yoksa, topa saldırmak için parti binamızı yakalarsınız.- Tüm bu engelleri aştıktan sonra artık bize 'dur' mu sorulacak? Bütün bu ihanetlerin üstesinden gelemnin ardından bu kurşun bizi milletin ahdinden vazgeçirecek mi? Bu kadar tehdidi savuşturduktan sonra bu mermi bizi durdurabilecek mi? Korkmuyoruz, ve geri adım da atmıyoruz. Şimdi bana söz ver; Her kurşuna katlanıp ülkemizin güneşi olmaya söz veriyor musunuz? Bu halk 15 Mayıs'ta şafak sökerken özgürlük için ağlayacak.