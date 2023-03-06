GÜNDEM
06 Mart 2023 - 16:13

Meral Akşener, Millet İttifakı koalisyonuna geri döndü!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından şaşırtan bir hamle gerçekleştirdi. Akşener, başkan yardımcılığına iki cumhurbaşkanı aday göstermeyi teklif etti. Bugünkü Millet İttifakı toplantısına cevap gelene kadar katılmayacağını açıklamıştı.Bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'in toplantıya katılma kararı aldığı açıklandı.

GÜNDEM
06 Mart 2023 - 16:13
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Meral Akşener, Millet İttifakı koalisyonuna geri döndü!
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İYİ Parti'de Başkanlık divanı oturumu sürerken Saadet Partisi Genel Merkezi'nden Meral Akşener'in aat 14.00'teki Millet İttifakı'nın gerçekleştireceği toplantıya gidip gitmeyeceği talep edilmişti. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in toplantıya katılmama kararı aldığını duyurmuştu.

MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISI SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Millet İttifakı konferansına az bir zaman kala İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş, Meral Akşener'e bir ziyarette bulundular. Bu ziyaret ile ilgili olarak saat 14.00'da yapılması planlanan Millet ittifakı toplantısı saat 15.00'a alındı.



İYİ Parti'nin sözcüsü Kürşad Zorlu, Yavaş ve İmamoğlu görüşmelerinin hemen ardından yaptığı açıklamasında Meral Akşener'in iki belediye başkanına seçilecek olan Cumhurbaşkanının yardımcıları olmaları konusunda bir teklifte bulunduğunu söyledi. Zorlu, Akşener'in bu teklifi Kılıçdaroğlu'na yapacağını da ifade ederken toplantı saatinin 16.00'a ertelendiği bildirildi.

AKŞENER MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILACAK

Kürşad Zorlu, CHp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i ziyareti sonrasında Akşener'in Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıya katılacağını bildirdi.

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