EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 14:02

Mercedes-Benz Türk, Conecto hybrid'i Türkiye'de satışa sundu

Mercedes-Benz Türk, şehir içi otobüs sektörünün en yeni oyuncusu Mercedes-Benz Conecto hybrid'i Türkiye'de satışa sundu. Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, “Mercedes-Benz Conecto hybrid, geleneksel dizel motorlu Conecto modelimize göre yüzde 6,5'e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 14:02
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Mercedes-Benz Türk, Conecto hybrid’i Türkiye’de satışa sundu

Yılda 80 bin km yol kateden bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2'in çevreye salınmasının önüne geçecek” ifadelerini kullandı. Şehir içi otobüs sektörünün öne çıkan oyuncuları arasında yer alan Mercedes-Benz Conecto'nun hibrit modeli Mercedes-Benz Conecto hybrid, Türkiye'de satışa sunuldu. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen araç, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş'un katılımıyla Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, “Emisyon değerleri konusunda değişen yasal gerekliliklerin içten yanmalı motorlarla karşılanması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Şirket olarak hem yasal gereklilikler bununla birlikte karbon nötr gelecek vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı ağırlıklı olarak elektrikli araçlara yönlendiriyoruz. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilecek olan Mercedes-Benz Conecto hybrid de bu çalışmalarımız sonucunda ortaya çıktı. Aracımız, geleneksel dizel motorlu Conecto modelimize göre yüzde 6,5'e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80.000 km yol kateden bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2'in çevreye salınmasının önüne geçecek. Mercedes-Benz Türk'ün geliştirilme aşamasından üretim aşamasına kadar önemli bir rol üstlendiği yeni aracımızın ülkemize, sektörümüze ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AR-GE'sinde Türk mühendislerin imzası var

Çatı şirketi Daimler Truck dünyasında başarıları ile adından söz ettiren Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi, Conecto hybrid'in AR-GE çalışmalarının proje yönetimini üstlenerek önemli bir çalışmaya daha imza attı. Ayrıca, aracın karoserinde, dış ve iç kaplamalarında yapılması gereken adaptasyonlar, bataryanın konumlandırılması ve kablo tesisatlarının tasarlanması da yine aynı ekibin çalışmaları ile hayata geçirildi.

Hibrit teknolojisiyle yüzde 6,5'e varan yakıt tasarrufu

Euro 6 dizel motora sahip versiyonlara göre yüzde 6,5'e varan yakıt tasarrufu sağlayan Conecto hybrid, emisyon değerlerini aslına bakarsanız düşürerek çevreye daha düşük karbon salınmasını sağlayacak.

Elektrikli motorun dizel motor ile sürekli beraber çalıştığı ve “kompakt hibrit” şeklinde tanımlanan bir sisteme sahip olan araçta, elektrikli motor, dizel motor ile şanzıman arasına entegre edildi. Conecto hybrid'de, frenleme veya gazsız sürüş esnasında patlak veren enerji, elektrikli motor kısmından elektrik enerjisine dönüştürülerek tavanda konumlandırılmış yüksek depolama kapasitesine sahip kapasitörlere aktarılarak depolanıyor. Depolanan elektrik enerjisi, aracın kalkışı esnasında dizel motoru desteklemek için kullanılıyor ve dizel motora daha düşük yük binmesini sağlıyor.

Batarya ömrünün araç kullanım ömrü ile aynı olacağının öngörüldüğü Conecto hybrid, Euro 6 dizel motora sahip Conecto model araçlardan farklı bir bakım masrafı gerektirmiyor.

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Haber Editörü
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