SPOR
07 Eylül 2022 - 16:51

Mercedes-Benz, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu

Uzun yıllardır spora verdiği desteği sürdüren Mercedes-Benz, Türkiye Voleybol Federasyonu ile başlayan iş birliği kapsamında Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğunu üstlendi.

SPOR
07 Eylül 2022 - 16:51
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Mercedes-Benz, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu

Mercedes-Benz, Türkiye'de 26 yıldır sürdürdüğü milli takımlar düzeyindeki sponsorluk desteklerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu. İş birliği duyurusunun gerçekleştiği imza gününe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve federasyon temsilcileri, Mercedes-Benz'in önemli yetkili yöneticileri ve milli voleybolcu Zehra Güneş ile Efe Mandıracı katıldı. Törende konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, spora ve sporcuya daha sık katkı sağlayarak birlikte yeni zaferler yaşamayı hedeflediklerini bilgisini verdi.

Bekdikhan: "En büyük beklentimiz, milli takımlarımızın imza atacağı başarılara katkı sağlamak"

Türkiye'yi dünyada temsil eden voleybol milli takımlarının başarılarını beraber büyütmek istediklerini söyleyen Bekdikhan, Türkiye Voleybol Federasyonu ile uzun süredir devam eden bir iş birliği hedeflediklerini belirterek, "Voleybol gerek ligimizin kalitesi gerek elde ettiğimiz uluslararası başarılar gerekse oyuncu potansiyeli açısından ülkemizin en oldukça verimli geçiren spor dallarından. Marka DNA'mızda; her an daha iyisini yapmak, fark yapmak ve başarıyı devam ettirmek önemli bir yere sahip. Bu noktada 'Yıldızlar Oyunu Değiştirir' sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin her iki taraf açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Sporun birleştirici ve motive edici gücüyle Mercedes-Benz'i, voleybol ve voleybol tutkunları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En büyük beklentimiz, milli takımlarımızın atacağı başarılara katkı sağlamak" dedi.

Üstündağ: "Türk voleyboluna önemli bir güç ve değer katacak"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, "Voleybol Federasyonu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sponsorlarımızla omuz omuza ailemizin bir parçası olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün de Mercedes-Benz ile imzaladığımız sponsorluk anlaşmamızı sizlere duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Uzun yıllardır Türk sporunun içinde yer alan, verdiği destekle spora büyük katkı sağlayan Mercedes-Benz markası, voleybola da önemli bir güç ve değer katacaktır. Bu güzel iş birliğinde emeği geçen herkese, başta Şükrü Bekdikhan olmak suretiyle tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliğimizin Türk voleybolu adına nice başarılara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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