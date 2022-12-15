SPOR
15 Aralık 2022 - 22:41

Mercedes'te yıllar sonra bir Schumacher daha...

Formula 1'de Mercedes yedek pilot koltuğuna, tanıdık bir ismi getirdi: Mick Schumacher.

SPOR
15 Aralık 2022 - 22:41
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Mercedes'te yıllar sonra bir Schumacher daha...

Formula 1'de geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton ve George Russel'ın arkasına bir yedek pilot takviyesi yaptı. Geçtiğimiz yıl HAAS adına yarışan Schumacher ailesinin genç üyesi Mick Schumacher, 2023 yarış yılında Mercedes ile yarışlara katılacak. Spor, sanat, aslında genel olarak hayat; bu tarz hikâyeleri sever ve sıkça karşımıza çıkarır. Başka bir deyişle; "Nereye gidersen git, herkes gün olur evine döner..." İlk emekliliği sonrası pistlere Mercedes ile baba Schumacher, Mercedes ile başarı anlamında sınıfta kalsa da tarih sayfalarına güzel bir anı bırakmıştı. Babasının Mercedes'teki mirasını devam ettirme sırası ise artık oğlu Mick Schumacher'de. Kariyerinde F2 şampiyonluğu bulunan Mick, geçen sezonu F1 sürücü klasmanında 12 puanla tamamlamıştı. Yeni sezon öncesinde Mercedes Takım Patronu Toto Wolf, Mick'in Mercedes'e katılacağının sinyallerini vermişti ve resmi açıklamada bugün geldi. Gelecek sezon fırsat geldiği takdirde Mercedes arabasında bir Schmuacher olacak...

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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