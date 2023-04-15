Mercimek çorbasında herkesin yaptığı o hata adeta lezzeti değiştirdi! Meğerse yıllardır yanlış biliniyormuş







MALZEMELER







DÜDÜKLÜDE MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Mercimek çorbası düdüklü tencere nasıl yapılır? sorusuna yanıt aranırken malzemeler ve püf noktaları araştırılmaya başlandı. Düdüklü tencerecede mercimek çorbası yapılışına dair detaylar...2 su bardağı kırmızı mercimek1 adet orta boy soğan 1 adet patates 1 adet orta havuç 1,5 yemek kaşığı tereyağı Yarım çay bardağı sıvıyağ 1 yemek kaşığı domates salçası 1,5 litre su 2 tatlı kaşığı nane Tuz Üzeri İçin; Pul biber NaneÇorba yapımına öncelikle mercimekleri yıkamayla başlayalım. Süzgece alıp suyunun süzülmesi beklenir. Tencereye ince ince doğranan soğan tereyağı eklenerek kavrulmaya başlanır. Salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulmaya devam edilerek patates ve havuç eklenerek süzülen mercimekler ilave edilir. Düdüklü tencerenin ağzı kapatılarak 15-20 dakika pişirilerek ocaktan alınır. Düdüklü tencerenin ağzı açılarak pul biber ve nane eklenerek servis edilir.