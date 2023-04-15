GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 15:58

Mercimek çorbasında herkesin yaptığı o hata adeta lezzeti değiştirdi! Meğerse yıllardır yanlış biliniyormuş

Sofraların vazgeçilmezi haline gelen mercimek çorbasında herkesin bildiği yanlışlar ortaya çıktı. Klasik lokanta usulü mercimek çorbası tarifi belli oldu. İşte, mercimek çorbasının püf noktaları ve nasıl yapıldığına dair merak edilenler haberimizde.

GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 15:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mercimek çorbasında herkesin yaptığı o hata adeta lezzeti değiştirdi! Meğerse yıllardır yanlış biliniyormuş


Mercimek çorbası düdüklü tencere nasıl yapılır? sorusuna yanıt aranırken malzemeler ve püf noktaları araştırılmaya başlandı. Düdüklü tencerecede mercimek çorbası yapılışına dair detaylar...

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek



1 adet orta boy soğan

1 adet patates

1 adet orta havuç

1,5 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 litre su

2 tatlı kaşığı nane

Tuz

Üzeri İçin;

Pul biber

Nane

Mercimek çorbası

DÜDÜKLÜDE MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Çorba yapımına öncelikle mercimekleri yıkamayla başlayalım. Süzgece alıp suyunun süzülmesi beklenir. Tencereye ince ince doğranan soğan tereyağı eklenerek kavrulmaya başlanır. Salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulmaya devam edilerek patates ve havuç eklenerek süzülen mercimekler ilave edilir. Düdüklü tencerenin ağzı kapatılarak 15-20 dakika pişirilerek ocaktan alınır. Düdüklü tencerenin ağzı açılarak pul biber ve nane eklenerek servis edilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ