Mercimek köftesi deyip geçmeyin: Tüm sırrı baharatında! Yiyen parmaklarını sahip çıksın! Tadı damağınızda kalacak tarif







LEZİZ Mİ LEZİZ MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ







Enfes mercimek köftesi sırrı işte haberimizde. Komşu çatlatan mercimek köftesinde bilinmesi gereken püf noktalarıyla birlikte sizlerle. Evinize gelen misafirleriniz, bu mercimek köftesine bayılacak. Eltileriniz ise lezzetinden çatlayacak. İşte lezzetli bir mercimek köftesi tarifi sizlerle...Malzemeler: 2 su bardağı kırmızı mercimek 5 su bardağı su 5-6 sap taze yeşil soğan Yarım demet maydanoz 1,5 su bardağı ince bulgur Tuz Kimyon Karabiber Pul biber 1 adet limon suyu Sosu için: Yarım çay bardağı zeytinyağı 2 adet orta boy kuru soğan 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası 1 su bardağı su Yapılış: Bir tencereye 2 su bardağı kırmızı mercimeği ve 5 su bardağı suyu ekleyin. Mercimekleri iyice yumuşayana kadar haşlayın. Mercimekler haşlanırken, 5-6 sap taze yeşil soğanı ince ince doğrayın. Ardından yarım demet maydanozu da ince ince doğrayın. Haşlanan mercimeklere 1,5 su bardağı ince bulguru ekleyin ve iyice karıştırın. Suyunu çeken mercimekleri ocaktan alın ve 30 dakika kadar dinlendirin. Bir tavada yarım çay bardağı zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış 2 adet orta boy kuru soğanı ekleyin ve kavurun. Kavrulan soğanlara 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyerek karıştırın ve bir süre daha kavurun. Kavrulmuş sosun içerisine 1 su bardağı su ekleyin ve kaynatın. Dinlenen mercimekleri uygun bir kaba alın ve üzerine hazırladığınız sosu ilave edin. Karışıma tuz, kimyon, karabiber, pul biber ve 1 adet limon suyunu ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın. Karışımı iyice yoğurun ve mercimek köftesine şekil vermek için kullanacağınız kalıplar yardımıyla köfteleri şekillendirin. Hazırladığınız mercimek köftelerini istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bu tarif, tam ölçülerle hazırlanmış ve lezzetli mercimek köfteleri elde etmenizi sağlayacaktır. İsterseniz servis yaparken yanında marul, domates ve limon dilimleriyle sunabilirsiniz. Afiyet olsun!