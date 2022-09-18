EĞİTİM
18 Eylül 2022 - 14:58

Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi

İstanbul'da yeniden yapılan KPSS lisans oturumuna 10 gün kala merdivenlerden düşerek iki ayağı da kırılan gencin imdadına Beyoğlu Belediyesi yetişti. Belediyenin ambulansı ile evinden alınan genç, sınav salonuna sedyeyle taşındı.

EĞİTİM
18 Eylül 2022 - 14:58
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Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi


İstanbul'da 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) yeniden yapılan ilk oturumuna 10 gün kala merdivenlerden düşmesi sonucu iki ayağı da kırılan Büşra Kılıç'ın imdadına Beyoğlu Belediyesi yetişti. Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kılıç'ı ambulansla evinden alarak sınava gireceği okula götürdü. Ekipler bundan sonra genç adayı aynı okuldan geri alarak evine bıraktı.

"Sınav yerine kadar, sınıfa kadar bıraktılar"



Eşinin merdivenlerden inerken ayağının takıldığını söyleyen İrfan Kılıç, "Küçük bir basamaktan düştü. Orada ambulans çağırdık, hastaneye gittik. İki ayağını da alçıya aldılar, kırık vardı ikisinde de. Belediyeyi aradık, belediyenin böyle bir hizmeti varmış, ondan faydalandık. Geldiler, evin içine kadar geldiler aldılar sedyeyle. Sedyeyle aldılar, koltuğa kadar bıraktılar. Allah razı olsun, geldiler aldılar. Sınav yerine kadar, sınıfa kadar bıraktılar. Bekliyoruz şimdi hep birlikte arkadaşlarla" dedi.

"Biraz zorlu bir süreçti ancak atlattık"

Sınavının iyi geçtiğini söyleyen Büşra Kılıç ise, "10 gün önce merdivenlerden düştüm maalesef, sınav üzerine denk gelmiş oldu. Belediyemizin verdiği bir hizmet vardı, ondan yararlandım. Sağ olsunlar sağlıkçılar hastaneye götürüyordu ancak sınav gibi bir şey yoktu yani. Sınava da gelmiş oldum, biraz zorlu bir süreçti ancak atlattık. İnşallah hayırlısı olur, güzel geçti" ifadelerine yer verdi.

"Çağrısına kulak verip kendisini evinden alıp sınava getirdik"

Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Abdullah Yılmaz, "Büşra Hanım bizim müdürlüğü arıyor, Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü. Bizden yardım talebinde bulunuyor, sınava girecekti bugün. Bizler de elbette ki Beyoğlu Belediyesi olarak çağrısına kulak verip kendisini evinden alıp sınava getirdik. Sınav bitişi de tekrar alıp evine bırakacağız" ifadelerine yer verdi.

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