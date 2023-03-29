Merih Demiral’dan flaş Stefan Kuntz açıklaması







Yıldız isimden Stefan Kuntz sözleri







EURO 2024 elemelerinde oynadığı karşılaşmada Hırvatistan ile karşı karşıya gelen Milli Takım sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bursa’da oynanan mücadelede Millilerimizin aldığı mağlubiyet geceye damgasını vurdu.Tecrübeli futbolcularımızdan Merih Demiral, mücadelenin ardından aldığımız mağlubiyeti basın mensuplarına değerlendirirken yaptığı açıklamalarla büyük ses getirdi. Merih, açıklamalarında ;‘ Aldığımız sonuç nedeniyle çok üzgün olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında maça çok iyi başlamıştık ama bir türlü istediğimiz sonuçları alamadık. 3-5 tane girdiğimiz önemli pozisyon vardı eğer onları gole çevirebilseydik çok farklı şeyler konuşabilirdik. Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ile ilgili olarak çok fazla soru yöneltiliyor. Hocamız hakkında konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Kuntz çok iyi çalışıyor, bizler için en iyisini yapmayı hedefliyor. ‘ ifadelerini kullandı.