Bankaların KKM kur çevriminde prim uygulamasına son veren T.C. Merkez Bankası (TCMB) konuyla ilgili bankalara bir yazı gönderdi. TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda, KKM'nin yabancı para çevrim faiz oranı tavanının kaldırıldığı hatırlatılarak, müşterilere sunulan primin faiz oranına eklenmesi istendi. Bu da TCMB'nin ödeyebileceği kur farkını azaltır. Mevcut durumda bankalar, müşterilerine TCMB karşı taraf KKM işlemlerinde faize ek olarak bazı puanlar da teklif ediyorlardı. Bu durumda tabela kuru düşük kalmakta ancak döviz kuru değer kazanabileceği için TCMB'nin kapsadığı fark artmaktaktaydı.
EKONOMİ
09 Mart 2023 - 15:23
Merkez Bankası, bankaların döviz dönüşümlü KKM'de prim düzenlemesine gitti!
T.C. Merkez Bankası (TCMB), bankalardan KKM tarafından sağlanan döviz primini faiz oranlarına eklemelerini istedi. Bu da TCMB'nin ödeyebileceği kur farkını azaltacak.
EKONOMİ
09 Mart 2023 - 15:23