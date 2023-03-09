Merkez Bankası, bankaların döviz dönüşümlü KKM’de prim düzenlemesine gitti!













KKM 1,5 AY İÇİNDE 180 MİLYAR TL ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankaların KKM kur çevriminde prim uygulamasına son veren T.C. Merkez Bankası (TCMB) konuyla ilgili bankalara bir yazı gönderdi. TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda, KKM'nin yabancı para çevrim faiz oranı tavanının kaldırıldığı hatırlatılarak, müşterilere sunulan primin faiz oranına eklenmesi istendi. Bu da TCMB'nin ödeyebileceği kur farkını azaltır. Mevcut durumda bankalar, müşterilerine TCMB karşı taraf KKM işlemlerinde faize ek olarak bazı puanlar da teklif ediyorlardı. Bu durumda tabela kuru düşük kalmakta ancak döviz kuru değer kazanabileceği için TCMB'nin kapsadığı fark artmaktaktaydı.TCMB'den bankalara gönderilen yazı ile TCMB'nin karşı tarafı olduğu döviz hedgeli mevduat işlemlerinde faiz limitleri kaldırıldı. Daha önce KKM baz oranının üzerindeki faiz oranları 3 puanla sınırlandırılmıştı. KKM faiz tavanının kaldırılmasının ardından özellikle hukuki açıdan bu alana ilgi oldukça arttı. Son bir buçuk ay içerisinde KKM'nin toplamı 180 milyar lira arttı. Bu, toplam döviz hedgeli mevduatları 1,55 trilyon TL gibi rekor bir seviyeye yükseltti. Aynı dönemde, döviz mevduatları 12 milyar dolardan fazla düştü.