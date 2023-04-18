EKONOMİ
18 Nisan 2023 - 01:02

Merkez Bankası, bankaların döviz satış saatlerini ve limitlerini kısıtladı!

Merkez bankası, banka müşterilerinin piyasadan döviz almaları için saat 13.00'ü aynı zamanda günlük limit koydu.

EKONOMİ
18 Nisan 2023 - 01:02
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Merkez Bankası, bankaların döviz satış saatlerini ve limitlerini kısıtladı!


T.C. Merkez Bankası'nın "döviz krizine" yeni yollarla müdahale etme çabalarını devam ettirdiği görülüyor.  Başkent Üniversitesi'nde uluslararası finans-bankacılık bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yaptığı bir açıklamada merkez bankasının döviz alım satımına getirdiği kısıtlamaları duyurdu.

Merkez Bankası, bankaların döviz satış saatlerini ve limitlerini kısıtladı

Prof. Dr. Babuşcu, sosyal medya hesaplarında şunları paylaştı:



- Merkez Bankası döviz alım satım saatlerine kısıtlama getirmiştir... Bankalar, müşterileri adına saat 13:00'e kadar piyasadan döviz alabilecekler.

- Merkez Bankası İkinci Kararı: Her bankanın hem gerçek hem de tüzel kişiler için satabileceği toplamdaki döviz miktarı için de günlük limit belirledi. Limitler her banka tarafından banka bazında belirlenmiştir.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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