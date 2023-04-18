Merkez Bankası, bankaların döviz satış saatlerini ve limitlerini kısıtladı!







Prof. Dr. Babuşcu, sosyal medya hesaplarında şunları paylaştı:







T.C. Merkez Bankası'nın "döviz krizine" yeni yollarla müdahale etme çabalarını devam ettirdiği görülüyor. Başkent Üniversitesi'nde uluslararası finans-bankacılık bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yaptığı bir açıklamada merkez bankasının döviz alım satımına getirdiği kısıtlamaları duyurdu.- Merkez Bankası döviz alım satım saatlerine kısıtlama getirmiştir... Bankalar, müşterileri adına saat 13:00'e kadar piyasadan döviz alabilecekler. - Merkez Bankası İkinci Kararı: Her bankanın hem gerçek hem de tüzel kişiler için satabileceği toplamdaki döviz miktarı için de günlük limit belirledi. Limitler her banka tarafından banka bazında belirlenmiştir.