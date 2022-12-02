EKONOMİ
02 Aralık 2022 - 19:08

Merkez Bankası Başkanından enflasyon açıklaması! 2023-2024'te bu rakamlara düşecek!

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dikkat çeken enflasyon açıklaması yaptı. Kavcıoğlu, 2023-2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

EKONOMİ
02 Aralık 2022 - 19:08
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Merkez Bankası Başkanından enflasyon açıklaması! 2023-2024'te bu rakamlara düşecek!


Türkiye’de enflasyon rakamları her geçen ay yukarı yönlü ilerlerken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan dikkat çeken enflasyon mesajı geldi. Kavcıoğlu, enflasyonun hangi noktalara düşeceğini net bir şekilde ifade etti.

TCMB Başkanı’ndan net enflasyon rakamı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı sağlamak için temel amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ifade ederek, enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar ellerindeki tüm stratejiyi kullanmaya devam edeceklerini söyledi.



Şu anki yıllık enflasyon oranında ilerleyen aylarda hızlıca ortadan kalkacak baz etkilerinin bulunduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, enflasyonu anlamak için yıllık değil aylık etkilere bakmanın daha sağlıklı olacağını söyledi. Döviz kurunun istikrarlı seyit izlemesinin enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağladığını dile getiren başkan, ilerleyen dönemde üretici fiyatları kaynaklı enflasyon bakılarının daha ılımlı bir hale geleceğini ifade etti.

Enflasyon bu rakamlara inecek!

Şahap Kavcıoğlu enflasyon açıklamalarına devam ederken yıllara göre enflasyonun geleceği noktaları da tek tek açıkladı. Orta vadeli enflasyon tahminleri çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22,3’e, 2024 yılında ise tek haneye düşerek yüzde 8,8 oranında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirtti.

Ekim ayında yüzde 85,55 çıkan enflasyon oranı Şahap Kavcıoğlu’na göre 2023 yılında yüzde 22,3’e düşecek.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, mevcut durumda enflasyonun temel belirleyicisinin arz şokları olmakla beraber talep dengesini de yakından takip ettiklerini iletti. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğine ilişkin göstergeler talep koşullarının daha ılımlı bir tablo çizdiğini ifade eden Kavcıoğlu, enflasyon açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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