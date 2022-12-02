Merkez Bankası Başkanından enflasyon açıklaması! 2023-2024'te bu rakamlara düşecek!

Türkiye’de enflasyon rakamları her geçen ay yukarı yönlü ilerlerken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan dikkat çeken enflasyon mesajı geldi. Kavcıoğlu, enflasyonun hangi noktalara düşeceğini net bir şekilde ifade etti.
TCMB Başkanı’ndan net enflasyon rakamı!Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı sağlamak için temel amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ifade ederek, enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar ellerindeki tüm stratejiyi kullanmaya devam edeceklerini söyledi.
Şu anki yıllık enflasyon oranında ilerleyen aylarda hızlıca ortadan kalkacak baz etkilerinin bulunduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, enflasyonu anlamak için yıllık değil aylık etkilere bakmanın daha sağlıklı olacağını söyledi. Döviz kurunun istikrarlı seyit izlemesinin enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağladığını dile getiren başkan, ilerleyen dönemde üretici fiyatları kaynaklı enflasyon bakılarının daha ılımlı bir hale geleceğini ifade etti.