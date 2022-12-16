EKONOMİ
16 Aralık 2022 - 18:33

Merkez Bankası beklenen anketi yayımladı: 2023'teki zamlara ilişkin memur ve emeklilerin beklediği haber! Dolar ve enflasyonda yıl sonu beklentileri..

TCMB tarafından yayınlanan 'Piyasa Katılımcı Anketi' enflasyon ve büyümenin de yanı sıra döviz ve faiz tahminleri de beraberinde getirdi. Açıklanan rakamlarda enflasyon beklentileri yıl sonunda yüzde 68,06'dan yüzde 66,80'e gerilediği görüldü.

EKONOMİ
16 Aralık 2022 - 18:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Merkez Bankası beklenen anketi yayımladı: 2023'teki zamlara ilişkin memur ve emeklilerin beklediği haber! Dolar ve enflasyonda yıl sonu beklentileri..


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 44 katılımcının yanıtlarından oluşan Aralık ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentileri bir önceki dönemdeki yüzde 68,06 oranından bu anket dönemi içerisinde yüzde 66,80'e yükseldi.

12 aylık TÜFE tahmini bir önceki dönemde yüzde 37,47'den cari dönemde yüzde 34,92'ye yükseldi. 24 ay sonrasındaki TÜFE beklentilerinin ise aynı anket dönemleri çerçevesinde sırasıyla yüzde 20,76 ile yüzde 20,56 şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.



Dolar ve enflasyonda yıl sonu beklentileri

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Ankete katılanların cari yılsonu döviz kuru (USD/TL) bir önce gerçekleştirilen anket döneminde 19,54 TL'den yapılan anket dönemi içinde 18,78 TL'ye düştü. 12 ay sonrası kur beklentisi ise aynı çalışma dönemi için 23,35 TL ve 22,77 TL oldu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

BIST repo ve ters repo piyasa katılımcılarının cari gün sonu faiz oranı beklentileri bir önceki dönemdeki yüzde 9,47'den cari dönemde yüzde 9,18'e geriledi.

Bu ay biten hafta için TCMB repo faiz oranı tahmini önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Dolar ve enflasyonda yıl sonu beklentileri

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 68,06'dan bu anket döneminde yüzde 66,80'e geriledi.

12 aylık TÜFE tahmini bir önceki dönemde yüzde 37,47'den cari dönemde yüzde 34,92'ye geriledi. Aynı çalışma dönemi için 24 aylık TÜFE tahminleri ise sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların 2022 için GSYİH büyüme tahmini, bir önceki anket dönemindeki %5,1'den mevcut anket döneminde yüzde 5'e yükseldi. Buna karşılık, 2023'te öngörülen GSYİH büyümesi, önceki anket dönemine benzer şekilde mevcut anket döneminde yüzde 4,1 idi. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Marmara Denizi müsilajdan kurtuldu
Marmara Denizi müsilajdan kurtuldu
Son dakika ilanı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi! 50 kişilik kadroya girmek için tek bir şartı taşımanız yeterli! Başvuru için son tarihi kaçırmayın
Son dakika ilanı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi! 50 kişilik kadroya...
Peri karakterini sosyal medyaya taşıdı! Kızıl güzeli Elçin Sangu göğüs dekoltesiyle kendine hayran bıraktı: 'Dünyanın en güzel kızılı'
Peri karakterini sosyal medyaya taşıdı! Kızıl güzeli Elçin Sangu...
Ekrem İmamoğlu'nun davetine yanıt gecikmedi! Altılı masa üyeleri Saraçhane'de toplanıyor
Ekrem İmamoğlu'nun davetine yanıt gecikmedi! Altılı masa üyeleri...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuda büyük gelişme! Mahkeme askerlik borçlanmasıyla ilgili karara vardı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuda büyük gelişme! Mahkeme...
Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet ve İBB rakamlarındaki uçurum kafaları karıştırdı
Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet ve İBB rakamlarındaki...
Son dakika! Diyarbakır'da polisleri taşıyan servise hain saldırı! 8 polis memurunun yaralandığı olayda 2 şüpheli gözaltında
Son dakika! Diyarbakır'da polisleri taşıyan servise hain saldırı!...
Grammy ödüllü sanatçı herkesi gözyaşlarına boğdu! Maxine Neuman kansere yenik düştü
Grammy ödüllü sanatçı herkesi gözyaşlarına boğdu! Maxine Neuman...
﻿PTT hesap bakiyesi nereden ve nasıl öğrenilir? PTT hesap bakiyesi sorgulama yöntemleri
﻿PTT hesap bakiyesi nereden ve nasıl öğrenilir? PTT hesap bakiyesi...
İmamoğlu'nun daveti karşılık buldu! Türk bayraklarıyla donatılan Saraçhane milyonları bir araya getirdi
İmamoğlu'nun daveti karşılık buldu! Türk bayraklarıyla donatılan...
MasterChef'te dokunulmazlık yarışı kızıştı! Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi takımın oldu? MasterChef Kıbrıs bölümünü kazanan bakın hangi takım oldu
MasterChef'te dokunulmazlık yarışı kızıştı! Haftanın ikinci dokunulmazlığı...
Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecan zirvede seyirciler yeni bölüm için sabırsızlanıyor! Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Bölüm fragmanı
Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecan...
Beğenilmeyen kombinin fiyatı dudak uçuklattı
Beğenilmeyen kombinin fiyatı dudak uçuklattı
Evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? Hangi illerde ödeme yapıldı? 16 Aralık 2022 sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? Hangi illerde ödeme yapıldı?...
Bir süredir gözlerden uzaktı son hali görenleri şaşırttı
Bir süredir gözlerden uzaktı son hali görenleri şaşırttı