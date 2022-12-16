Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 44 katılımcının yanıtlarından oluşan Aralık ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentileri bir önceki dönemdeki yüzde 68,06 oranından bu anket dönemi içerisinde yüzde 66,80'e yükseldi. 12 aylık TÜFE tahmini bir önceki dönemde yüzde 37,47'den cari dönemde yüzde 34,92'ye yükseldi. 24 ay sonrasındaki TÜFE beklentilerinin ise aynı anket dönemleri çerçevesinde sırasıyla yüzde 20,76 ile yüzde 20,56 şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.
EKONOMİ
16 Aralık 2022 - 18:33
Merkez Bankası beklenen anketi yayımladı: 2023'teki zamlara ilişkin memur ve emeklilerin beklediği haber! Dolar ve enflasyonda yıl sonu beklentileri..
TCMB tarafından yayınlanan 'Piyasa Katılımcı Anketi' enflasyon ve büyümenin de yanı sıra döviz ve faiz tahminleri de beraberinde getirdi. Açıklanan rakamlarda enflasyon beklentileri yıl sonunda yüzde 68,06'dan yüzde 66,80'e gerilediği görüldü.
EKONOMİ
16 Aralık 2022 - 18:33
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