Merkez Bankası beklenen anketi yayımladı: 2023'teki zamlara ilişkin memur ve emeklilerin beklediği haber! Dolar ve enflasyonda yıl sonu beklentileri..

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 44 katılımcının yanıtlarından oluşan Aralık ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentileri bir önceki dönemdeki yüzde 68,06 oranından bu anket dönemi içerisinde yüzde 66,80'e yükseldi. 12 aylık TÜFE tahmini bir önceki dönemde yüzde 37,47'den cari dönemde yüzde 34,92'ye yükseldi. 24 ay sonrasındaki TÜFE beklentilerinin ise aynı anket dönemleri çerçevesinde sırasıyla yüzde 20,76 ile yüzde 20,56 şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.Ankete katılanların cari yılsonu döviz kuru (USD/TL) bir önce gerçekleştirilen anket döneminde 19,54 TL'den yapılan anket dönemi içinde 18,78 TL'ye düştü. 12 ay sonrası kur beklentisi ise aynı çalışma dönemi için 23,35 TL ve 22,77 TL oldu.BIST repo ve ters repo piyasa katılımcılarının cari gün sonu faiz oranı beklentileri bir önceki dönemdeki yüzde 9,47'den cari dönemde yüzde 9,18'e geriledi. Bu ay biten hafta için TCMB repo faiz oranı tahmini önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.Yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 68,06'dan bu anket döneminde yüzde 66,80'e geriledi. 12 aylık TÜFE tahmini bir önceki dönemde yüzde 37,47'den cari dönemde yüzde 34,92'ye geriledi. Aynı çalışma dönemi için 24 aylık TÜFE tahminleri ise sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.Katılımcıların 2022 için GSYİH büyüme tahmini, bir önceki anket dönemindeki %5,1'den mevcut anket döneminde yüzde 5'e yükseldi. Buna karşılık, 2023'te öngörülen GSYİH büyümesi, önceki anket dönemine benzer şekilde mevcut anket döneminde yüzde 4,1 idi.