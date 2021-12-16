Merkez Bankası faiz indirimi sonrası dolar rekorunu yeniden tazeledi!













Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Toplantısı (PPK) sonrası Aralık ayı politika faizi kararını açıkladı. Politika faizinde 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası yüzde 15 olan politika faizini yüzde 14'e düşürdü.Merkez Bankasının açıklaması sonrası döviz kurları hızlı yükselişe geçti. Açıklama öncesinde 15,15 liradan işlem gören dolar kuru, 15,66'lara kadar yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL ise 17,15'ten 17,60'lara çıktı.