Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!













Merkez Bankası, 7 gün 24 saat hızlı para transferinin yapıldığı FAST sisteminde 2 bin TL olarak belirlenmiş olan limitin 5 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak adlandırılan FAST sistemi bilindiği üzere alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayan bir ödeme yöntemi olarak kullanılması için yeni bir çalışma başlatan TCMB, FAST sisteminde daha önce belirlenen limitlerle ilgili bir değişikliğe gitme kararı aldı. Alınan yeni karara ilişkin yapılan açıklamada ise FAST’a entegrasyonu tamamlanan "TR Karekod" kullanarak yapılan iş yeri ödemelerinde tek bir seferde 10.000 TL’ye kadar bir işlem yapılmasının belirlendiği aktarıldı.Para transferlerinde ise 2.000 TL olarak kayıtlı olan FAST işlem tutar limitinin ise 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyuran Merkez Bankası, yeni limitin 21 Şubat 2022 tarihinde hayata geçirileceğini kaydetti.