EKONOMİ
21 Aralık 2021 - 22:47
Güncelleme: 21 Aralık 2021 - 22:47

Merkez Bankası ihracat ve ithalat firmalarına kur desteği kararı verdi

Merkez Bankası tarafından alınan bir kararda ihracat ve ithalat yapan firmalara kur desteği alınacağı belirtildi. Yapılan basın açıklamasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

EKONOMİ
21 Aralık 2021 - 22:47
Güncelleme: 21 Aralık 2021 - 22:47
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Merkez Bankası ihracat ve ithalat firmalarına kur desteği kararı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi alanında yapılana yeni düzenlemelerle ilgili açıklamaları sonrası Merkez Bankası bir basın açıklaması yayınladı ve ihracat ve ithalat yapan firmalarla ilgili yeni uygulamayı duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu firmaların kur risklerini yönetebilmeleri için Merkez Bankası nezdinde ihale yolu ile ve aynı zamanda da Borsa İstanbul Vadeli İşlem-Opsiyon Piyasası (VİOP) çerçevesinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satışlarının gerçekleştirileceği bildirildi.








Bu açıklamalar kapsamında ise 1 ve 3 aylık vadelerle gerçekleştirilecek olan TL uzlaşma anlaşmalı vade içeren döviz satım ihaleleri ile ilgili belirlenecek olan takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak, firmaların yayınlanacak olan ihalelere de bankaları aracılığı ile katılım sağlayabilecekler.
 
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