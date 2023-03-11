Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketici kredilerine örtülü faiz tavanı getirdi. Bu nedenle TCMB, ihtiyaç kredisi faiz limitlerinin ticari kredi faiz limitleriyle aynı olduğu konusunda bankalara bilgi verdi. Bu sınırın ötesinde, bankalar menkul kıymet tutmakla yükümlüdür. Edinilen bilgilere göre, faiz/kazanç payı oranı merkez bankası tarafından açıklanan referans oranın 1,8 ile 2,0 katı arasında olanlar 1. Seviye menkul kıymetleri, 2. Seviye menkul kıymetleri ise elinde bulundurmak zorundadır. düzeyde güvenlik bulundurmak zorunludur.
EKONOMİ
11 Mart 2023 - 12:41
Merkez Bankası, ihtiyaç kredisi faizlerine üst sınır getirdi: Bankalara aylık yüzde 1.37 faiz talimatı!
Merkez Bankası’ndan tüketici kredisi faiz oranlarında kayda değer bir hamle geldi. TCMB'nin bankalara gönderdiği yazıda, ihtiyaç kredisi faizlerinin aylık yüzde 1,37 ile sınırlandırılması gerektiği belirtiliyor. Borç verme faiz oranları bu seviyeyi aştığında bankaların menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olduğu ortaya çıkacak.
EKONOMİ
11 Mart 2023 - 12:41