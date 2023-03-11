EKONOMİ
11 Mart 2023 - 12:41

Merkez Bankası, ihtiyaç kredisi faizlerine üst sınır getirdi: Bankalara aylık yüzde 1.37 faiz talimatı!

Merkez Bankası’ndan tüketici kredisi faiz oranlarında kayda değer bir hamle geldi. TCMB'nin bankalara gönderdiği yazıda, ihtiyaç kredisi faizlerinin aylık yüzde 1,37 ile sınırlandırılması gerektiği belirtiliyor. Borç verme faiz oranları bu seviyeyi aştığında bankaların menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olduğu ortaya çıkacak.

EKONOMİ
11 Mart 2023 - 12:41
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Merkez Bankası, ihtiyaç kredisi faizlerine üst sınır getirdi: Bankalara aylık yüzde 1.37 faiz talimatı!


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketici kredilerine örtülü faiz tavanı getirdi. Bu nedenle TCMB, ihtiyaç kredisi faiz limitlerinin ticari kredi faiz limitleriyle aynı olduğu konusunda bankalara bilgi verdi. Bu sınırın ötesinde, bankalar menkul kıymet tutmakla yükümlüdür.

Edinilen bilgilere göre, faiz/kazanç payı oranı merkez bankası tarafından açıklanan referans oranın 1,8 ile 2,0 katı arasında olanlar 1. Seviye menkul kıymetleri, 2. Seviye menkul kıymetleri ise elinde bulundurmak zorundadır. düzeyde güvenlik bulundurmak zorunludur.



Merkez Bankası, Bankalara aylık yüzde 1.37 faiz talimatı

EN YÜKSEK AYLIK FAİZ ORANI 1,37 OLACAK

Dolayısıyla, MK kapsamına girmeyen ve aylık olarak en yüksek faiz oranı taşıt ve konut kredisi hariç ihtiyaç kredilerinde 1,37 düzeyindedir. Kredinin faiz oranı yüksekse (sadece yıllık yüzde 16,56), banka menkul kıymetleri elinde tutmakla yükümlüdür. Mevcut durumlarda bankalar ihtiyaç kredileri için aylık yüzde 1,55-2,00 oranında ücret almaktadır.

Bankalar, faiz oranı taban faiz oranının 1,8 ile 2,0 katı arasında olan menkul kıymetlerin yüzde 20'sini ve faiz oranı 2,0 katının üzerinde olan menkul kıymetlerin yüzde 90'ını elinde bulundurmak zorundadır.

Merkez bankası, borç verme oranlarını kendi politika oranlarına yakın tutmak için daha önce ticari kredilere faiz oranı limitleri koymuş ve borç verme fazlası için teminat tutmaları istenmişti.

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