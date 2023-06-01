Merkez Bankası, KKM hesaplarında değişikliğe gitti! Prim ödemesi vade sonunda yapılacak..







121 DOLARIN ÜZERİNDE











Merkez bankası kur koruma mevduatı uygulamasına ilişkin yeni bir karar aldı. Bu kapsamda bankalara gönderilen bir mektupta, onları kur korumalı hesaplara prim avansı ödememeleri konusunda uyarı içeriği yer aldı. Yazıda; 1 Haziran'dan sonra açılan veya yenilenen KKM hesapları için dönem sonunda prim ödemesinin yapılacağı bilgisi aktarıldı. Prim ödemeleri ayrıca TL olarak aktarılacak.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Komisyonu'na göre KKM'nin toplam değeri 2,4 trilyon liraya ulaştı. Para birimi koruma mevduatları dolar bazında 121 milyar doları aştı.Faiz oranlarının kaldırılmasından bu güne KKM hesaplarına erişim hızlanmıştır. Son yedi haftadaki KKM kazançları 32,6 milyar dolar şeklinde kaydedildi. Dolardaki yükselişin ardından forex piyasasını istikrara kavuşturmak için Aralık 2021'de KKM uygulaması devreye alındı.