EKONOMİ
01 Haziran 2023 - 14:22

Merkez Bankası, KKM hesaplarında değişikliğe gitti! Prim ödemesi vade sonunda yapılacak..

Merkez Bankası tarafından alınan karar gereği, 1 Haziran tarihinden sonra açılan veya yenilenen Döviz Korumalı Birikim Hesapları (KKM) için vade sonunda prim ödemesi yapılacak.

EKONOMİ
01 Haziran 2023 - 14:22
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Merkez Bankası, KKM hesaplarında değişikliğe gitti! Prim ödemesi vade sonunda yapılacak..


Merkez bankası kur koruma mevduatı uygulamasına ilişkin yeni bir karar aldı. Bu kapsamda bankalara gönderilen bir mektupta, onları kur korumalı hesaplara prim avansı ödememeleri konusunda uyarı içeriği yer aldı. Yazıda; 1 Haziran'dan sonra açılan veya yenilenen KKM hesapları için dönem sonunda prim ödemesinin yapılacağı bilgisi aktarıldı. Prim ödemeleri ayrıca TL olarak aktarılacak.

121 DOLARIN ÜZERİNDE

Merkez Bankası, KKM hesaplarında değişikliğe gitti! Prim ödemesi vade sonunda yapılacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Komisyonu'na göre KKM'nin toplam değeri 2,4 trilyon liraya ulaştı. Para birimi koruma mevduatları dolar bazında 121 milyar doları aştı.



Faiz oranlarının kaldırılmasından bu güne KKM hesaplarına erişim hızlanmıştır. Son yedi haftadaki KKM kazançları 32,6 milyar dolar şeklinde kaydedildi.

Dolardaki yükselişin ardından forex piyasasını istikrara kavuşturmak için Aralık 2021'de KKM uygulaması devreye alındı.

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