Merkez Bankası kontrolündeki altın rezevleri İngiltere kasalarına aktarıldı!

Merkez bankası, yönettiği altın rezervlerini İngiltere'nin kasalarında yeniden değerlendirmeye başladı. Dünya gazetesi yazarı Levent Akbay'ın haberine göre, geçen yıl Bank of England (BOE) kasalarına toplam 214,5 ton altın aktarıldı. Türkiye'nin yurtdışında üç büyük merkezde depoladığı altın, 2018 ve 2019 yıllarında rezerv yönetimi politikasındaki değişiklikler nedeniyle Türkiye'ye getirildikten kısa bir süre sonra ülkeye geri getirildi.Merkez bankasının bankacılık sisteminden yaptığı alımlar da dahil olmak üzere Türkiye'nin yurt dışı altını bir noktada 485 ton iken 2019'da 9 tona geriledi. Bu tarihten itibaren üç yılda yurt dışına gönderilen Türk altını yeniden 214,5 tona ulaşarak toplam altın rezervlerinin yüzde 27,7'sini oluşturdu. Daha önce altın tutan Bank of England'ın (BOE) firkete eğrisi üzerindeki Federal Reserve (FED), Bank for International Settlements (BIS) ve Bank of England kasaları tercih edilen iade adresleri oldu. Getiri, döviz rezervlerindeki azalmanın ardından başlatılan kredi kontrolleri sonucunda 'swap' gereğinden kaynaklanmıştır. Halihazırda 160,5 ton İngiliz Türk altını merkez bankasında, 54 ton ise zorunlu karşılıklara tabi bankalarda tutulmaktadır. 2010'ların başında, merkez bankaları 490 tonluk altın rezervlerinin neredeyse tamamını yurtdışında, uluslararası standartlara göre 500 tonun üzerinde, özellikle İngiltere'de tuttu. Merkez bankası altın rezervlerinin 116 ton olarak sabitlendiği bir dönemde, merkez bankalarına zorunlu karşılık olarak verdikleri yaklaşık 400 ton altının da tamamına yakını yurtdışında kullanıldı.Bu süre zarfında, uluslararası standarttaki altının yüzde 93'ü denizaşırı ülkelerde BOE, FED ve BIS kasaları içinde saklanıyordu. 2017 yılında ABD'nin İran'a yönelik ambargosu sıkılaşınca rezerv yönetimi politikası değişti. Bankaların zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı. Bununla bağlantılı olarak, merkez bankalarındaki banka altın mevcudiyetlerinde bir azalma var. Aksine merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya başladı. Merkez bankası altın biriktirme politikası bugüne kadar kesintisiz devam ederek 199 tondan 562 tona çıktı. Bankaların toplam altın mevcudiyeti 400 tonun biraz üzerindeyken 361 tona ve 2021'de 141 tona düştü. Türkiye'de 2014 yılında yurt dışında 493 ton altın bulunurken, yurt dışında tutulmuş olan altın miktarı 2018'de 96,5 tona, 2019'da ise 49,4 tona geriledi. 2018 ve 2019'da merkez bankaları yurtdışında sadece 5,9 ton altın tuttu. 2020 yılından itibaren bankaların elinde bulundurduğu altın rezerv miktarı 140 ile 170 ton arasında dalgalandı ve yurt dışına havale edilen altın miktarı artmaya başladı.Merkez bankası, 2020'de 45,5 ton, 2021'de 78,1 ton ve 2022'de 160,5 ton İngiltere Bankası kasalarına kendi altını taşıdı. Buna bankaların rezerv olarak verdiği altını da ekleyen Türkiye, 2020'de yaklaşık 100 ton, 2021'de 117 ton ve 2022'de 214,5 ton altın getirdi. Türkiye şu anda 786,8 ton uluslararası standartta altın bulundurmaktadır. Bunun 562,9 tonu Merkez Bankası'na aittir. 157,4 ton altın ise merkez bankalarında rezerv olarak tutuluyor. Merkez bankasının BOE'de 160,5 ton, kendi bünyesinde 34 ton ve BİST'te 368,4 ton rezerv bulunuyor. Bankalar zorunlu karşılık olarak 157,4 ton altın tutmaktadır. Bunun 54 tonu BOE'de, 103,4 tonu BİST'te depolanmaktadır. Ayrıca BİST bankalarında 16,2 ton serbest altın, 50,1 ton hazine parası ve 2,8 ton uluslararası standartlar kapsamında olmayan altın bulunmaktadır. Merkez bankası altın rezervleri, banka yönetim kurulu tarafından çıkarılan yasal çerçeve ve kanunların öngördüğü şartlar çerçevesinde yönetilmektedir. Bu kural uyarınca, altın rezervlerine ilişkin olarak doğrudan altın alım/satımı, altın saklama ve altın takas işlemleri yapılabilir.