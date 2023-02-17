Merkez Bankası'ndan 30 milyar liralık bağış gelmişti! Nasıl karşılanacağı ortaya çıktı: Kuruş kuruş açıkladılar!







MERKEZ BANKASI BAĞIŞI NASIL KARŞILAYACAK?







HAZİNE'YE DEĞİL AFAD'A GİTTİ

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın programı yapılırken birçok ünlü isim ve spor camiasından önemli isimler bu projede yer aldı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu gerçekleşen canlı yayın programına katılım sağlayarak 30 milyar liralık bağış yapacağını duyurdu. Yapılan bu bağışın ise 2022 karından düşürüleceği bilgisi verildi.Sosyal medya üzerinden kısa sürede gündeme gelen 30 milyar liralık bağış üzerine bu tutarın nasıl karşılanacağı bilgisi araştırılmaya başlandı. 1999 depremi sonrası da bağışta bulunan bu bankanın bu ödemeyi nasıl yapacağı konusunda açıklamalar geldi. Alınan bilgilere göre 30 milyar liralık bağışın 2022 karından karşılanacağı her yıl Hazine'ye aktarılan temettünün bu yıl 30 milyar liranın kampanyaya tahsis edileceği bilgisi verildi.Merkez Bankası her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı'na en büyük ortağı olan genel kurul sonrasında temettü ödemesi yaparken 2022 yılının verilerinde ise bu ödeme Hazine Bakanlığı'nın yerine AFAD'a gideceği öğrenildi. Bu yıl Nisan ayında yapılacak olan genel kurul sonrasında ödemelerin aktarımı gerçekleşecek. Banka 2022 yılında 2021 yılı karından Hazine'ye 50 milyar TL temettü ödemesi yaptı. 2020 yılının karından da 2021 yılında 45 milyar lira aktarılırken Merkez Bankası bu senenin kar rakamını açıklamadı.