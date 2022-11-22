Merkez Bankası'ndan az önce duyuruldu! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu!







Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı







Memur ve emekli maaşlarına rekor zam beklentisi!

Türkiye’deki milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Enflasyon rakamlarında yaşanan fırlama nedeniyle Ocak ayında maaşlara daha önce görülmemiş bir zam oranı uygulanması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri açıklanacak son iki enflasyon rakamına odaklanmış durumda. Buna göre son 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son enflasyon verilerine göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,54 oranında artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti. Buna göre yılın ikinci yarısında 4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,84 oldu.Bu rakamların yanında Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini de güncelledi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan rapora göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78’den yüzde 68,06’ya yükseldi. Yeni gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda bir de memur ve memur emeklilerinin maaş zammına refah payının da eklenmesi bekleniyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda maaşlara yapılan zam miktarı da böylelikle artmış olacak.Memur ve emekli maaşları Ocak ayında kesinleşecek enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Ancak yeni yıl öncesinde yapılan hesaplamalar doğrultusunda Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre bir tablo oluşturulursa maaşlara yüzde 68,08 oranında zam gelecek. Bu oranda zam yapılırsa en düşük maaşlar şu şekilde olabilir: Esnaf emeklisi 4 bin 955 TL, 2000 öncesi SSK emeklisi 5 bin 533 TL, Emekli Sandığı 7 bin 242 TL, En düşük memur maaşı ise 10 bin 849 TL olacak. Bu miktarlara refah payının da eklenmesiyle maaşların daha da artması bekleniyor. Memur ve emekli maaşlarına ilişkin kesin rakamlar Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.