Merkez Bankası'ndan az önce duyuruldu! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu!

Türkiye’deki milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Enflasyon rakamlarında yaşanan fırlama nedeniyle Ocak ayında maaşlara daha önce görülmemiş bir zam oranı uygulanması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri açıklanacak son iki enflasyon rakamına odaklanmış durumda. Buna göre son 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak.
Yıl sonu enflasyon beklentisi arttıTürkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son enflasyon verilerine göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,54 oranında artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti. Buna göre yılın ikinci yarısında 4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,84 oldu.
Bu rakamların yanında Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini de güncelledi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan rapora göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78’den yüzde 68,06’ya yükseldi. Yeni gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda bir de memur ve memur emeklilerinin maaş zammına refah payının da eklenmesi bekleniyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda maaşlara yapılan zam miktarı da böylelikle artmış olacak.