EKONOMİ
23 Mart 2023 - 11:27

Merkez Bankası'ndan dolar satışlarında form zorunluluğu!

Dolar dalgalanmaya devam ederken, dikkat çekici bazı yeni gelişmeler oldu. Döviz büroları, 500.000 doların üzerindeki satışlar için bir form doldurmalı ve onay almaları gerektiği bildirildi. Hareketin, piyasanın seçime gittiği ve döviz kurunun sert bir şekilde yükseleceği iddialarından önce gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

EKONOMİ
23 Mart 2023 - 11:27
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Merkez Bankası'ndan dolar satışlarında form zorunluluğu!


Merkez Bankası tarafından alınan bir karar gereği 500.000 dolar veya üzerindeki işlemler, Döviz Bürosu'nun döviz alıp satma yetkisi tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Bu kapsamda edinilen bilgilere göre TCMB, geçen hafta döviz bürolarına bu yönde bir talimat gönderdi ve talimatta döviz bürolarının 500 bin dolar üzeri satışlarında form doldurma zorunlulukları olacağı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan dolar satışlarında form zorunluluğu

ONAY FORMU DOLDURULACAK



Merkez Bankası tarafından döviz bürolarına gönderilen talimat üzerine, bu sabah itibariyle tüm döviz büroları 500 bin dolar üzeri satış işlemlerinde bir form dolduracak. Sorumlu döviz bürosu bu formu merkez bankasına iletir ve buna göre satış onaylanır. Onayın ardından merkez bankası döviz bürosuna "Hayır yapılamaz”, ”Evet Yapabilabilir” veya “Evet yapılabilir ama kur...olmalıdır” şeklinde üç seçenekten birini sunacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ BÜROLARINA GÖNDERDİĞİ TALİMAT

Merkez Bankası tarafından tüm döviz bürılaırna gönderdiği değişim talimatları aşağıdaki ifadeleri içeriyordu:

Merkez Bankası'ndan dolar satışlarında form zorunluluğu

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