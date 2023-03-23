Merkez Bankası'ndan dolar satışlarında form zorunluluğu!







ONAY FORMU DOLDURULACAK







MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ BÜROLARINA GÖNDERDİĞİ TALİMAT

Merkez Bankası tarafından alınan bir karar gereği 500.000 dolar veya üzerindeki işlemler, Döviz Bürosu'nun döviz alıp satma yetkisi tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Bu kapsamda edinilen bilgilere göre TCMB, geçen hafta döviz bürolarına bu yönde bir talimat gönderdi ve talimatta döviz bürolarının 500 bin dolar üzeri satışlarında form doldurma zorunlulukları olacağı belirtildi.Merkez Bankası tarafından döviz bürolarına gönderilen talimat üzerine, bu sabah itibariyle tüm döviz büroları 500 bin dolar üzeri satış işlemlerinde bir form dolduracak. Sorumlu döviz bürosu bu formu merkez bankasına iletir ve buna göre satış onaylanır. Onayın ardından merkez bankası döviz bürosuna "Hayır yapılamaz”, ”Evet Yapabilabilir” veya “Evet yapılabilir ama kur...olmalıdır” şeklinde üç seçenekten birini sunacaktır.Merkez Bankası tarafından tüm döviz bürılaırna gönderdiği değişim talimatları aşağıdaki ifadeleri içeriyordu: