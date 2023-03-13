Merkez Bankası'ndan flaş dolar kararı! Bir anda zirveye çıktı: Gören inanamadı!







DOLAR KURU SATIŞI BELLİ OLDU!







Merkez Bankası dolar kuru için sınır belirtmiştir. Konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Açıklama sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi. Dolar kuru limiti nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Merkez Bankası, dolar için rakamı belirledi. Uzmanlar dolar kuru ile ilgili değerlendirmede bulundu. Banka tarafından dolar rakamı ve sınırı 19.05 olarak belirlenmiştir.Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu dolar kurunun son durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Efektif sıkışıklığı, dolarda talepte artış görüldüğünden ötürü bu karara varıldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklaması şu şekilde oldu: "Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası tarafından bankalara 19.05 olarak belirlenen en düşük dolar satış kuru bugün itibari ile 19.15 olarak belirlenmiştir. MB bankalara minimum satış kuru söyleyerek kapalı çarşı ile arbitrajı ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü kapalı çarşıdaki yüksek kur yatırımcıları efektif alıp satmaya yöneltiyor. Bu karar sonrasında kapalı çarşıda alım kurunun en düşük satışın tekrar üzerine yerleşiyor olmasıdır. Sebebinin efektif sıkışıklığı, piyasadaki dolar talebinin yüksekliği olduğu düşünülmektedir."