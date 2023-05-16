EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 12:22

Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla nakit avans ve altın alışverişi için yüzde 30 kararı!

Merkez bankası, menkul kıymetler kuran uygulama kurallarını değiştirdi. Bireysel kredi kartları ile yapılan nakit çekim ve altın alımlarında, kredi türüne göre belirli limitlerin üzerinde yüzde 30 oranının menkul kıymet tesisi içerisine dahil edilmesine karar vermiştir.

EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 12:22
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Merkez Bankası’ndan kredi kartıyla nakit avans ve altın alışverişi için yüzde 30 kararı!


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, menkul kıymetlerin kurulmasına ilişkin uygulama usullerinde değişiklikler açıkladı. Kanuna göre bireysel kredi kartları ile yapılan nakit çekim ve altın harcamalarında, kredi kartı limitinin belirli bir tutar üzeri olan kişilerden kredi türüne göre müşteri başına yüzde 30 oranının menkul kıymet tesisi kapsamına alınması yönünde bir karar verdi. Değişiklik, 16 Mayıs 2023'ten itibaren altın harcamalarıyla ve aynı zamanda da nakit çekimleri için geçerli olacak.

Kredi türüne göre teminat kaydına tabi ticari kredilerde, krediye bağlı olarak diğer ticari krediler ve ihtiyaç kredileri de dahil olmak üzere belirlenen kredi türlerine göre kredi tutarı bir önceki hesaplama zamanına göre yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme oranına sahip olan menkul kıymetin bir yıl süreyle bloke unvanı verilmesine karar verildiği açıklandı. Değişiklik, 28 Nisan 2023 hesaplama tarihinde hesaplanan büyüme oranından başlamak üzere 26 Mayıs'ta hesaplama tarihinde yürürlüğe girecek.



Merkez Bankası’ndan kredi kartıyla nakit avans ve altın alışverişi için yüzde 30 kararı!

BANKA ALTIN ​​HESABI DA DAHİLDİR

TCMB açıklamasında, bankalar için TL çevrim hedefi hesaplanırken fiziki altın ile açılan hesapların öz sermaye kısmına dahil edileceği açıklandı. TCMB dönüştürme oranlı menkul kıymet kurulum uygulamasında, 31 Mart 2023 tarihinde kullanılmayan fakat fiziki altın cinsinden açılan konvertibl hesapların da payda yer alması ve paydada Kullanılabilir ABD Doları, Avro bakiyelerinin dikkate alınmasına karar verilmiştir. Değişiklikler 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girecektir.

TCMB açıklamasının geçici 9. maddesi çerçevesinde dikkate alınan yabancı paralarda mevduat/katılım fonlarında yabancı bankaların mevduat/katılım fonlarının kapsam dışında bırakılmasına karar verildiği ve değişikliğin yapıldığını söyledi. Söz konusu değişiklikler 26 Mayıs 2023 tarihli hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

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