Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, menkul kıymetlerin kurulmasına ilişkin uygulama usullerinde değişiklikler açıkladı. Kanuna göre bireysel kredi kartları ile yapılan nakit çekim ve altın harcamalarında, kredi kartı limitinin belirli bir tutar üzeri olan kişilerden kredi türüne göre müşteri başına yüzde 30 oranının menkul kıymet tesisi kapsamına alınması yönünde bir karar verdi. Değişiklik, 16 Mayıs 2023'ten itibaren altın harcamalarıyla ve aynı zamanda da nakit çekimleri için geçerli olacak. Kredi türüne göre teminat kaydına tabi ticari kredilerde, krediye bağlı olarak diğer ticari krediler ve ihtiyaç kredileri de dahil olmak üzere belirlenen kredi türlerine göre kredi tutarı bir önceki hesaplama zamanına göre yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme oranına sahip olan menkul kıymetin bir yıl süreyle bloke unvanı verilmesine karar verildiği açıklandı. Değişiklik, 28 Nisan 2023 hesaplama tarihinde hesaplanan büyüme oranından başlamak üzere 26 Mayıs'ta hesaplama tarihinde yürürlüğe girecek.
EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 12:22
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla nakit avans ve altın alışverişi için yüzde 30 kararı!
Merkez bankası, menkul kıymetler kuran uygulama kurallarını değiştirdi. Bireysel kredi kartları ile yapılan nakit çekim ve altın alımlarında, kredi türüne göre belirli limitlerin üzerinde yüzde 30 oranının menkul kıymet tesisi içerisine dahil edilmesine karar vermiştir.
EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 12:22