Merkez Bankası'ndan ortalığı karıştıran tahmin! Dolar yıl sonunda o kadar olacak: Doları olmayan yandı!







SONDAKİKA MERKEZ BANKASI DOLAR KURUNU 24 TL OLARAK AÇIKLADI. BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI.







TÜFE BEKLENTİSİ

DOLAR İÇİN 'ARTIŞ' BEKLENTİSİ

GSYH BEKLENTİSİ

Bazı günler dolar yükselirken, diğer günler keskin bir şekilde düşüyor. Hal böyle iken de TCMB bir anket düzenledi. Detaylar haberimizde…Nisan ayı piyasa katılımcılarına yönelik anket sonuçlarının ardından, merkez bankası hedefleri doğrultusunda yıl sonuna kadar beklenen kur, faiz ve enflasyon seviyeleri piyasa tarafından tahmin edildi. Yıl sonunda katılımcılar için tahmini 23,15 TL. Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarını açıkladı. Nisan ayı cari yılsonu kur tahmini (USD/TL) 23,15 TL'ye, gelecek 12 aylık kur tahmini ise 24,08 TL'ye yükseldi. Enflasyon beklentileri %37,72 iken anket döneminde %37,77 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı anketinde en somut değişiklik döviz kuru beklentilerinde oldu.Ankete göre, tüketicinin yılsonu enflasyon beklentisi Mart'taki %37,72'den %37,77'ye yükseldi. Önümüzdeki 12 aya ilişkin TÜFE tahminleri ise %31,63'ten %31,02'ye geriledi. Önümüzdeki 24 aya ilişkin TÜFE tahminleri ise %17,91'den %17,54'e geriledi. Haftaya ilişkin ay sonu repo faiz oranı tahmini, bir önceki dönem gibi bu dönem için de %8,50'de sona erdi.Ankete katılanların cari yılsonu döviz kuru tahmini (USD/TL), bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, mevcut anket döneminde 23,15 TL oldu. 12 ay sonra tahmini döviz kuru bir önceki dönemde 23,52 TL iken cari dönemde 24,08 TL oldu.Katılımcıların 2023 GSYH büyüme tahmini, önceki ve mevcut anket dönemleri için %3,5 olarak öngörülmüştü. 2024 GSYH büyüme tahmini, önceki ve mevcut anket dönemleri arasında %4,4 olarak gerçekleşti.