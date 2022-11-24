Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi! Faiz tek haneye düşürüldü..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı açıkladı. Konferansta açıklanan 150 baz puanlık faiz indirimi, politika faizini %9'a düşürdü. Karar, faiz indirim döngüsünü sonlandırmaya karar verildiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ay olduğu gibi saat 14.00'te faiz kararını açıkladı. Banka son toplantısında ana faiz oranını 150 baz puan indirerek %10,5'e indirdirmişti. Piyasa katılımcıları, bankaların yeniden faiz indirimi yapmasını bekliyordu. Piyasanın genel kanı, faiz oranlarının %9'a düşürüleceği yönündeydi.
ÜST ÜSTE 4. FAİZ İNDİRİMİ
Merkez bankası Para Politikası Kurulu, Kasım ayındaki olağan toplantısını gerçekleştirerek faiz oranlarını 150 baz puan indirerek %9'a indirdi. Son dört seansta merkez faiz indirimleri 5 puana ulaştı. Merkez bankası bu yıl üst üste dört kez faiz indirimine gitti. Merkez, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım seanslarında toplam 5 puan geri çekti.