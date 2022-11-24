EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 14:24

Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi! Faiz tek haneye düşürüldü..

Merkez bankası faiz oranlarını 150 baz puan daha indirerek yüzde 9'a çekti. Kararda, faiz indirim döngüsünü sonlandırmaya kararının verildiği belirtildi.

EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 14:24
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Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi! Faiz tek haneye düşürüldü..


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı açıkladı. Konferansta açıklanan 150 baz puanlık faiz indirimi, politika faizini %9'a düşürdü. Karar, faiz indirim döngüsünü sonlandırmaya karar verildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ay olduğu gibi saat 14.00'te faiz kararını açıkladı. Banka son toplantısında ana faiz oranını 150 baz puan indirerek %10,5'e indirdirmişti. Piyasa katılımcıları, bankaların yeniden faiz indirimi yapmasını bekliyordu. Piyasanın genel kanı, faiz oranlarının %9'a düşürüleceği yönündeydi.

ÜST ÜSTE 4. FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi



Merkez bankası Para Politikası Kurulu, Kasım ayındaki olağan toplantısını gerçekleştirerek faiz oranlarını 150 baz puan indirerek %9'a indirdi. Son dört seansta merkez faiz indirimleri 5 puana ulaştı. Merkez bankası bu yıl üst üste dört kez faiz indirimine gitti. Merkez, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım seanslarında toplam 5 puan geri çekti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİNYALİ VERMİŞTİ FAİZ 26 AY SONRA TEK HANEYE İNDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada faiz oranlarının yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara ineceğini söylemişti.

Faiz, Eylül 2020'de %8,25'ten %10,25'e yükseltilerek tek haneli tutarlara ara verildi. 26 aylık aradan sonra tek haneli oranlar geri geldi.

Ekonomistlerin faiz beklentileri nelerdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirdiği AA finans anketine 18 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre çoğu ekonomist, ana faiz oranının 150 baz puan indirilerek %9'a indirilmesini bekliyordu.

Bir ekonomist 100 baz puanlık, 125 baz puanlık faiz indirimi öngörürken, medyan faiz tahmini yılı %9'da kapattı. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 150 baz puan indirilerek %12'den %10,50'ye çekilmişti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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