Merkez Bankası'nın 2023'in ilk faiz karar: PPK faizi yüzde 9'da sabit bırakıldı!

Merkez bankası para politikası kurulu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. . Toplantıda ana faiz oranının yüzde 9'da tutulmasına karar verildi. Ekonomistler sabit bir faiz oranı bekliyorlardı. Geçtiğimiz yıl üst üste dört kez faiz indirimine giden merkez bankası, Kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda faiz indirim sürecinin bittiğini açıklamıştı. Aralık ayında ise faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Merkez, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım seanslarında toplam 5 puan geri çekti. Ana faiz oranı yüzde 14'ten yüzde 9'a düşürüldü. Temel faiz oranları, Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara geri döndü.
MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI
PPK bildiriminde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: Para Politikası Kurulu (Komisyon), politika faizine eşdeğer bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %9'da tutulmasına karar verdi. * - Son dönemde açıklanan ekonomik veriler beklenenden olumlu gelse de jeopolitik riskler ve artan faiz oranlarının etkisiyle gelişmiş ülkelerde resesyon endişeleri devam ediyor. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik çözüm araçları, başta temel gıda olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan arz sıkışıklığının olumsuz etkilerini hafifletti, ancak üretici ve tüketici enflasyonu uluslararası standartlara göre yüksek seviyesini koruyor. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentilerine ve küresel finansal piyasalara etkisi yakından takip edilmektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının para politikası hareketleri ve iletişimlerindeki farklılaşma, ülkeler arasındaki farklı ekonomik görünümlere yanıt olarak devam ediyor. Finansal piyasalarda artan belirsizlik ortamında, merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm bulma çabalarının sürdüğünü gözlemliyoruz. Ayrıca finansal piyasalar, artan durgunluk riskleri beklentisiyle faiz oranlarını yükselten merkez bankalarının faiz artırım döngüsünü yakında sonlandıracaklarına dair beklentileri yansıtmaya başladı. * 2022'nin ilk üç çeyreğinde güçlü büyüme sağladı. Buna karşılık, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin veriler, büyümede dış talepteki yavaşlamanın neden olduğu yavaşlamanın, görece güçlü iç taleple dengelendiğine işaret ediyor. İmalat sanayindeki dış talep baskısının iç talep ve arz kapasitesindeki etkisinin şimdilik sınırlı olduğu görüldü. İstihdam artışı, karşılaştırılabilir ekonomilere göre daha olumlu. İstihdam artışına katkı sağlayan sektörlere bakıldığında, büyüme ivmesinin yapısal kazanımlarla desteklendiği görülüyor. Büyüme bileşeninde sürdürülebilir unsurların payı artarken, turizmin cari hesaba beklenenin üzerinde katkısı yıl geneline yayılarak devam ediyor. Ayrıca, iç talep, yüksek enerji fiyatları ve önemli ihracat pazarlarındaki durgunluk potansiyeli nedeniyle cari işlemler dengesine yönelik riskler devam etmektedir. Fiyat istikrarı için sürdürülebilir bir cari işlemler dengesi önemlidir. kredi büyüme hızı ve ekonomik faaliyetten sağlanan finansal kaynakların amacına uygun olarak nasıl karşılandığı yakından izlenmektedir. Yönetim Kurulu, Para Politikası ve Yeniden Düzenleme 2023 metninde de belirtildiği üzere finansal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici araçları kararlılıkla kullanacak ve başta fonlama kanalları olmak üzere tüm politika araçlarını gerçekleştirme hedeflerine yönlendirecektir. * Sürdürülebilir fiyatların ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik kapsamlı politikalarla desteklenen enflasyon düzeyinde ve eğiliminde kademeli bir iyileşme gözlenmiştir. Düşük dış talepte toplamdaki talep koşulları ve üretimdeki etkisi yakından izlenecektir. Küresel ekonomik büyümeyi çevreleyen belirsizliğin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, endüstriyel üretim ve istihdam artışındaki hızlanma eğilimini sürdürmek ve arz ve arzda yapısal bir artışı sürdürmek için finansal ortamın istikrarlı kalması önemlidir. Talepteki yatırım kapasitesi destekleyici olmuştur. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu kilit faiz oranlarını sabit tutmaya karar verdi. * TCMB, temel hedefi olan fiyat istikrarı doğrultusunda, güçlü göstergeler enflasyondaki düşüşün sürdürülebilir olduğuna işaret edene ve yüzde 5'lik orta vadeli hedefe ulaşılana kadar elindeki bütün araçları kullanacak. TCMB'de fşyat istikraraının kalıcı olması için de tüm bileşenleri içeren bir Yeniden Uyum Stratejisi uygulayacaktır. Sağlanan genel fiyat istikrarı, ülke risk primlerinde düşüş, ters para ikamesinin devam etmesi ve döviz rezervlerindeki artış eğilimi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrar üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde sürekli yatırım, üretim ve istihdam artışı için sağlam bir temel sağlar. * Kurul şeffaf, öngörülebilir ve veriye dayalı bir çerçevede karar almaya devam edecek.