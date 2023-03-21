EKONOMİ
21 Mart 2023 - 16:45

Merkez Bankası'nın düşen rezervlerinin imdadına Suudi Arabistan yetişti!

Merkez Bankası rezervleri, son 5 haftadır düşüş trendine girmiş ve 120 milyar dolara kadar gerilemişti. Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiği mevduat artışı ile birlikte rezervlerde artış meydana gelirken söz konusu yükseliş ile ilgili olarak 'Suudi Arabistan dopingi' şeklinde yorumlar yapıldı.

EKONOMİ
21 Mart 2023 - 16:45
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Merkez Bankası'nın düşen rezervlerinin imdadına Suudi Arabistan yetişti!
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Merkez Bankası Toplam Rezervleri (TCMB), Suudi mevduatının da yardımıyla geçtiğimiz hafta 6,5 ​​milyar dolar artarak 126,5 milyar dolara yükseldi. 3 bankacı tarafından TCMB bilanço verilerini kullanarak yaptığı hesaplamalar ışığında net döviz rezervleri geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak 6 milyar dolar artarak 25 milyar dolara yükseldi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN 5 MİLYAR DOLARI TCMB HESAPLARINA GEÇTİ

Geçtiğimiz Pazartesi günü Suudi Kalkınma Fonu'ndan 5 milyar dolarlık mevduat TCMB hesaplarına yatırıldı.



Merkez Bankası'nın düşen rezervlerinin imdadına Suudi Arabistan yetişti!

Daha öncesinde; TCMB verilerine göre, deprem öncesi 3 Şubat'ta 129,63 milyar dolar olan altın ve toplam döviz rezervlerinden oluşmuş olan toplam rezervlerin 10 Mart tarihi itibariyle 20 milyar dolara gerilediği bildirilmişti. Rezervler beş haftada 9,6 milyar dolar düştükten sonra geçen haftaki depremden bu yana ilk kez düşüş göstermişti.

RESMİ VERİLER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Resmi veriler ise bu Perşembe 14:30'da açıklanacak. Perşembe günü resmi rakamların açıklanması öncesinde Suudilerin dopingi, merkez bankası rezervlerinde ani bir artışa neden olduğu değerlendiriliyor.

Merkez Bankası Toplam Rezervleri (TCMB), Suudi mevduatının da yardımıyla geçen hafta 6,5 ​​milyar dolar artarak 126,5 milyar dolara yükseldi. Reuters haberlerinden ve TCMB bilanço verilerinden alınan hesaplamalara göre, küresel net rezervler geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak 6 milyar dolar artarak 25 milyar dolara yükseldi.

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