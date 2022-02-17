Merkez Bankası'nın faiz kararı sabit bırakılma yönünde açıklandı!

Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı faiz kararı ile ilgili bugün saat 14.00'da bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında ise para politikası faiz kararı açıklandı.
FAİZ YÜZDE 14'DE SABİT BIRAKILDI
TCMB, faiz kararında eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam da 500 baz puan indirim yaparak yüzde 14 seviyesine çektiği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) şubat ayı için de yüzde 14'te sabit bırakmaya karar verildiğini açıkladı.
FAİZ YÜZDE 14'DE SABİT BIRAKILDI
TCMB, faiz kararında eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam da 500 baz puan indirim yaparak yüzde 14 seviyesine çektiği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) şubat ayı için de yüzde 14'te sabit bırakmaya karar verildiğini açıkladı.