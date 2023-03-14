Merkez Bankası'nın ihtiyaç kredilerinde örtülü faiz oran tavanında sınır 70 bin TL!

Merkez bankası (TCMB) tarafından tüketici kredisi konusunda son dakika kararı alındı. TCMB, ihtiyaç kredileri limitine üst sınır getirirken 70 bin liraya kadar olan ihtiyaç kredileri bu nedenle teminat tesisinden muaf tutuldu. Yeni yönerge, deprem bölgelerinde SGK borcu olan kişilere verilen ihtiyaç kredisi başvurularını da muaf tutuyor. TCMB'nin dün bankalara gönderdiği yazıda, menkul kıymet kredileri ile deprem bölgeleri için kullanılan ihtiyaç kredileri ve SGK borcunun getirdiği 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi uygulamadan muaf tutuldu. TCMB, Cuma günü bankalara gönderdiği bir mektupta, tüketici kredisi faiz oranlarıyla eşleşecek şekilde derecelendirilmiş tahvillerin yüzde 20 ile yüzde 90 arasında faiz oranlarında tutulması çağrısında bulundu.
MAKSİMUM FAİZ YILLIK YÜZDE 16,56
TCMB, bankaların tüketicilere sunduğu ihtiyaç kredilerini birinci kademede ortalama yıllık referans faiz oranının 1,8 katı ila 2 katı, ikinci kademede ise 2 katından fazla olarak derecelendirmiştir. Banka yetkilileri, kararın ilgili kredilerdeki faiz oranlarını sınırlayacağı için TCMB'nin bireysel kredilerin yanı sıra işletme kredilerini de sınırlandırdığını söyledi. Kullanılmayan ihtiyaç kredilerinde uygulanabilecek azami faiz oranı aylık yüzde 1,37 ve yıllık yüzde 16,56 olarak gerçekleşti. Tüketici finansmanında faiz oranı yüzde 20,62'nin üzerinde ise yüzde 90'ı borçlanmaya ayrılır, dolayısıyla banka bu seviyenin üzerinde borçlanmanın mümkün olmadığını ve üst limitin bu seviye olduğunu belirtir. TCMB'nin konuya ilişkin ilk yazısı, Relizasyon Stratejisi kapsamında döviz transfer mekanizmasının etkinliğinin desteklenmesine yönelik karar alındığına işaret ediyor.