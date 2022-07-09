EKONOMİ
09 Temmuz 2022 - 16:01

Merkez Bankası piyasa anketinde yıl sonu enflasyon rakamında şok sonuç! Dolar'da ise 19 TL beklentisi

Merkez Bankası'nın, Temmuz ayına ait piyasa katılımcıları anket sonuçları paylaşıldı. Katılımcılara göre yıl sonu enflasyon ve döviz kurlarında yükseliş beklentisi var. Tahminlerde ise doların 19 TL'ye yaklaşması öngörülüyor.

EKONOMİ
09 Temmuz 2022 - 16:01
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Merkez Bankası piyasa anketinde yıl sonu enflasyon rakamında şok sonuç! Dolar'da ise 19 TL beklentisi


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki katılımcılarla birlikte düzenlenen anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentilerini yüksek rakam tahmin etmelerinden oluşan anklet sonuçlarında özellikle dolar tahmini çok konuşuldu.

Merkez Bankası piyasa anketi



Ankete katılan piyasa katılımcıları cari yıl sonu tüketici enflasyonunda (TÜFE) beklentilerini bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 olarak belirtmişlerdi Temmuz anketinde ise bu rakam 69,94'a çıktı. 12 ayın sonrasındaki TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 37,91 olarak açıklanmıştı bu anket döneminde rakamın yüzde 40,23 olarak çıktığı görüldü. Ankete katılan katılımcılar 24 aylı TÜFE beklentilerini ise yüzde 2'den fazla oranda artırdı ve bu rakamın yüzde 24,27 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Merkez Bankası piyasa anketi

Dolar kuru 19 TL'ye yaklaşacak!

Merkez Bankası'nın bir süredir merak içinde beklenilen piyasa anketinde yıl sonu enflasyon oranının yüzde 69.94 olduğu açıklanırken dolar kurunun yüksek ramak çıkması herkesi şaşkına çevirdi. Anket sonuçlarına göre doların yıl sonundaki beklenti rakamı 18.99 TL şeklinde gerçekleşti.

Merkez Bankası piyasa anketi

12 ay sonrasına ait dolar kuru beklentilerinin aynı dönemde sırası ile 20,70 TL ve 20,92 TL olarak gerçekleştiği görüldü. MB'nin bir önceki anketinde katılımcıların dolar kurunun beklentisi 18,89 TL seviyelerindeydi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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