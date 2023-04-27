Merkez Bankası PPK faizini yüzde 8,50'de sabit bıraktı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, olağan para politikası toplantısının ardından aldığı faiz kararını açıkladı. TCMB, Ocak ayında faiz oranlarını değiştirmeden yüzde 9'da tutmuştu. Faiz oranları Şubat ayında yüzde 9'dan yüzde 8,5'e indirilmiş, ancak Para Politikası Kurulu'nun Mart ayında haftalık repo ihalede faiz oranının politika faiziyle uyumlu olarak yüzde 8,5'te tutulmasına karar vermiştir. Faiz kararı, piyasanın merakla beklenen Nisan ayı toplantısının ardından açıklandı. Bu nedenle Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını sabit tuttuğu görüldü.
EKONOMİSTLER "SABİT KALACAK" DEDİ
TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 23 ekonomist katılımı ile gerçekleştirildi. Faiz kararı açıklanmadan önce tahmin anketine katılım gösteren 23 ekonomist, tahminlerinde faizin yüzde 8,50'de sabit kalacağını belirttiler. Ekonomistlerden dördü politika faizini mevcut yüzde 8,50'den 50 baz puan indireceklerini söylerken, 19'u da faizin sabit kalmasını bekliyordu. Geçen ayki PPK toplantısında faizin yüzde 8,50'de tutulmuştu. Para politikasının karar metni içeriğinde şöyle denildi: