EKONOMİ
27 Nisan 2023 - 15:04

Merkez Bankası PPK faizini yüzde 8,50'de sabit bıraktı!

Merkez bankası tarafından yapılan bir açıklamada faiz kararı duyuruldu. Altın ve dolar fiyat oluşumu ile yakından ilgili tüm sektörlerin merakla beklediği Mart ayındaki toplantısı sonunda PPK faizi yüzde 8,5'te bırakıldı. Bu kararın ekonomistlerin bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında sabit faiz kararı beklenildiği söylemini haklı çıkardı. Kurul, yaptığı açıklamada bir haftalık repo ihale faiz oranı olan politika faizini yüzde 8,5'te tutma kararı alındığını bildirdi.

EKONOMİ
27 Nisan 2023 - 15:04
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Merkez Bankası PPK faizini yüzde 8,50'de sabit bıraktı!


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, olağan para politikası toplantısının ardından aldığı faiz kararını açıkladı. TCMB, Ocak ayında faiz oranlarını değiştirmeden yüzde 9'da tutmuştu. Faiz oranları Şubat ayında yüzde 9'dan yüzde 8,5'e indirilmiş, ancak Para Politikası Kurulu'nun  Mart ayında haftalık repo ihalede faiz oranının politika faiziyle uyumlu olarak yüzde 8,5'te tutulmasına karar vermiştir.

Faiz kararı, piyasanın merakla beklenen Nisan ayı toplantısının ardından açıklandı. Bu nedenle Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını sabit tuttuğu görüldü.

EKONOMİSTLER "SABİT KALACAK" DEDİ



TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 23 ekonomist katılımı ile gerçekleştirildi. Faiz kararı açıklanmadan önce tahmin anketine katılım gösteren 23 ekonomist, tahminlerinde faizin yüzde 8,50'de sabit kalacağını belirttiler. Ekonomistlerden dördü politika faizini mevcut yüzde 8,50'den 50 baz puan indireceklerini söylerken, 19'u da faizin sabit kalmasını bekliyordu. Geçen ayki PPK toplantısında faizin yüzde 8,50'de tutulmuştu.

Para politikasının karar metni içeriğinde şöyle denildi:

ENFLASYONUNE ETKİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

"Son dönemde açıklanan iktisadi faaliyet verilerinin beklenenden olumlu gelmesine karşın jeopolitik riskler ve faiz artışları nedeniyle gelişmiş ülke ekonomilerinin resesyon endişeleri sürüyor. Türkiye'nin geliştirdiği politika çözüm araçları sayesinde başta temel gıdaların bazı sektörlerdeki arz kısıtlılığının olumsuz etkisi azaltılmış olsa da, küresel olarak üretici-tüketici enflasyonu Tüketim yüksek seviyesini koruyor. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentilerine ve uluslararası finansal piyasalara etkisi yakından takip edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin para politikası aksiyonlarında ve merkez bankası iletişimlerinde ülkeler genelindeki farklı ekonomik görünümler nedeniyle farklılıklar devam etse de, yeni swaplar ve likidite imkanları ile finansal istikrarı ön planda tutan koordineli aksiyonlar alınmaktadır. finans piyasalarında, merkez bankalarının faiz artırımlarına yakında son vereceği beklentileri ağırlık kazanıyor."

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